Зеленский объяснил, как избежать усиления позиции России на переговорах

Он подчеркивает, что для Украины крайне важно разблокировать помощь ЕС.

От всех зависит, чтобы россияне не пришли на переговоры с ощущением, что их позиция значительно укрепилась. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении к участникам заседания Европейского совета.

"Последние несколько дней мы получали сигналы от американской стороны о том, что переговоры могут вскоре возобновиться. Но с каким настроем российская сторона придет на переговоры на этот раз? От нас всех зависит, чтобы россияне не пришли на эти переговоры с ощущением, что их позиция значительно укрепилась. И не только из-за ситуации вокруг Ирана, которая вызывает рост мировых цен на нефть", - отметил он.

При этом президент назвал 5 причин, которые могут подстегнуть эти ощущения у РФ. По его словам, россияне видят активное использование ракет ПВО на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива, и они могут подумать, что Украина столкнется с нехваткой таких ракет.

Он подчеркнул, что нужно использовать каждую возможность, чтобы найти ракеты для систем Patriot:

"Мы знаем: не всем нравится идея использования части из 90 миллиардов на покупку ракет для Patriot через PURL, если нет других вариантов. Но если других вариантов действительно нет, это необходимо для защиты от российских баллистических ударов - это вопрос спасения жизней".

Президент Украины подчеркнул, что 20-й пакет санкций ЕС против России находится в тупике, а он мог бы продолжить давление на Россию, заставляя ее двигаться к реальному миру.

По его словам, Соединенные Штаты смягчили некоторые санкции против России, и это приносит значительные средства в военный бюджет Путина.

"Уже третий месяц подряд не работает важнейшая финансовая гарантия безопасности для Украины от Европы - пакет поддержки на сумму 90 миллиардов евро на этот и следующий год. Это для нас критически важно. Это ресурс для защиты жизней", - подчеркнул Зеленский.

При этом он подчеркнул, что даже сегодня мы не знаем наверняка, будет ли эта поддержка разблокирована.

Зеленский подчеркнул, что Россия должна четко осознать и реально почувствовать, что Украина будет в Европе и это не остановить. Он добавил:

"Если будет определена четкая дата, это будет означать, что Россия никак не сможет заблокировать наше вступление. Вы видите, как блокируются разные вещи и как сложно объединенной Европе реализовать даже уже принятые решения. Этого не должно произойти с открытием кластеров для Украины или с нашим вступлением - это вопрос доверия, безопасности и будущего".

Переговоры с РФ - последние новости

Как сообщал УНИАН, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии российским СМИ сказал, что трехсторонние мирные переговоры между Соединенными Штатами, Россией и Украиной приостановлены.

Также он заявил, что специальный посланник президента России Кирилл Дмитриев продолжит работу над инвестициями и экономическим сотрудничеством в рамках двусторонней группы РФ и США.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что 19 марта на заседании Европейского Совета не поддержит утверждение решения о предоставлении Украине кредита на 90 млрд евро. По его словам, сначала должны быть возобновлены поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба", который проходит через территорию Украины.

