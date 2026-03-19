Никитюк неожиданно призналась, кто на самом деле свел ее с женихом-военным

Пара готовится к свадьбе.

Известная украинская ведущая Леся Никитюк вспомнила судьбоносную встречу своей жизни. Артистка поделилась эксклюзивной историей о знакомстве с женихом - военнослужащим Дмитрием Бабчуком, передает пресс-служба "Нового канала".

Отмечается, что Лесю с ее возлюбленным познакомил Асан Исенаджиев - военный медик второго отдельного медицинского батальона 12-го корпуса Сухопутных сил, который стал участником очередного выпуска шоу "єПитання на Новому".

"Это тот человек, который сыграл невероятную роль в становлении моей семейной жизни, ведь именно Асан познакомил меня с Дмитрием. Я искренне рада нашей встрече! Благодарю Асана, а больше всего ему благодарна моя мама", - отметила Никитюк

При этом ведущая вспомнила, как познакомилась с Асаном:

"Это был 2022 год. Те долгие-долгие дни, за которыми мы наблюдали, ждали освобождения "Азовстали", верили. Среди многих других наших защитников был Асан. Я отреагировала и сделала репост его поста-обращения к президенту Турции. И, собственно, так мы начали переписываться. Как могла, поддерживала его, говорила: "Всё будет хорошо. Ты вернёшься, увидишь! И я ещё проведу тебе свадьбу". Он вернулся!".

Асан в свою очередь поделился историей знакомства Леси с Дмитрием. С которым сам он знаком давно:

"Как-то мы с Димкой пошли на кофе. При встрече сказал ему, что мне нужно жениться. Добавил, что на моей свадьбе тамадой будет сама Леся Никитюк. А он спросил, правда ли я общаюсь с ней. На что я показал переписку в телефоне. А Дима влюбился. Сказал: "Люблю – и всё!" И тогда я позвонил Лесе и рассказал ей".

Также напоминается, что организация свадьбы Леси Никитюк с Дмитрием Бабчуком уже в процессе.

Стоит отметить, что ранее ведущая заявляла о знакомстве с Бабчуком в приложении.

