Шесть российских систем залпового огня "Град" ликвидировал под Покровском спецподразделение беспилотных авиационных комплексов Lasar’s Group Национальной гвардии Украины, сообщило подразделение в официальном канале в Telegram.

Отмечается, что техника противника была расположена в зоне ответственности 7-го корпуса ДШВ. В Lasar’s Group провели совместную аналитическую работу с 2-м батальоном "Щедрик" 411 ОпБС "Ястребы". После разведки района дислокации вражеских средств Lasar’s Group отправила дроны "на охоту". Бойцам удалось нанести точные удары и уничтожить шесть единиц БМ-21 "Град".

Как подчеркнул в комментарии АрмияInform пресс-секретарь Национальной гвардии Украины Руслан Музычук, враг продолжает использовать артиллерию, в том числе и "Грады", на направлениях главного удара.

"Одна батарея из 6 машин способна накрыть площадь до нескольких гектаров за секунды – это может быть 240 снарядов за один залп. Этого достаточно, чтобы уничтожить или критически поразить большой участок нашей обороны. К подобной тактике сейчас прибегают реже из-за зоны действия дронов, но ее все еще применяют для давления на нашу пехоту", – сказал он.

Он подчеркнул, что уничтожение сразу шести РСЗО БМ-21 "Град" имеет исключительное значение, обеспечивая безопасность позиций Сил обороны от мощного огневого давления со стороны противника.

Напомним, что, по словам главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского, увеличению активности российских захватчиков на фронте способствует улучшение погоды. Среди ключевых задач ВСУ – укрепление фортификаций, развитие антидроновой защиты и подготовка населенных пунктов к обороне.

В то же время, по мнению исполнительного директора Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрия Жмайла, армия РФ сохраняет потенциал для активизации боевых действий. Однако, поскольку оккупанты не могут наступать одинаково по всей линии фронта, они сконцентрированы на двух участках – на Донбассе и Запорожско-Гуляйпольском участке.

Вас также могут заинтересовать новости: