На данный момент в систему Rafale не интегрирована ни одна экономически целесообразная ракета для уничтожения недорогих ударных дронов.

Во Франции обеспокоены активным сокращением запасов ракет MICA класса "воздух-воздух", которые используются для отражения атак иранских "Шахедов" самолетами Rafale.

Как отмечает военный портал Defense Express, Франция с первых дней помогает Объединенным Арабским Эмиратам отражать атаки Ирана. Для перехвата иранских дальнобойных дронов активно используются 12 истребителей Rafale.

Отмечается, что обеспокоенность во Франции вызвало то, чем именно их Rafale сбивают иранские "Шахеды", ведь для этого используются ракеты "воздух-воздух" MICA, запасы которых активно "тают".

Так, отмечают аналитики, ключевым является не вопрос ограниченного производства ракет MICA от MBDA, которое уже запланировали расширить. А то, почему вообще эта ракета, предназначенная для боя на дистанции 80 километров в версии с радиолокационной головкой самонаведения, используется против дронов.

"Звоночек" для Украины

Подчеркивается, что эта ситуация является предупреждением для Украины, которая планирует купить большую партию истребителей Rafale. Расходы на закупку могут достичь 22,5 миллиарда евро.

"А за такие средства логичным желанием является получить средство, которое будет эффективно против всего спектра угроз", – отмечают в Defense Express.

Издание отмечает, что ключевой проблемой является то, что в Rafale пока не интегрирована ни одна экономически целесообразная ракета для уничтожения "Шахедов".

Отмечается также, что в настоящее время Франция придерживается очень жесткой политики в отношении вооружения для своих истребителей, не допуская интеграцию других ракет, кроме французских. Это уже стало предметом споров с Индией, которая является крупнейшим иностранным оператором французских истребителей и не имеет возможности интегрировать собственное вооружение под Rafale.

Альтернативы

США интегрировали ракеты APKWS в качестве противодронового средства на свои истребители и даже штурмовики A-10. Украина также именно благодаря APKWS "дешево и сердито" сбивает "Шахеды" с F-16.

В то же время это не стало катализатором для Парижа, и "об интеграции не то что APKWS от BAE Systems, но и FZ275 LGR от собственной французской Thales ничего не слышно".

"Будут ли в Rafale интегрированы те самые FZ275 LGR, зависит исключительно от министерства обороны Франции, которое должно заказать эти работы, а для этого сначала понять их необходимость. Чего, очевидно, до сих пор сделано не было", – подчеркивают аналитики.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский отмечал, что Украина закажет первые боевые истребители Gripen из Швеции и Rafale из Франции. До 2035 года Украина намерена приобрести у Франции 100 самолетов Rafale.

Недавно Воздушно-космические силы Франции выразили желание получить аэробаллистическую ракету, разрабатываемую Францией, для развертывания на истребителях Rafale. В Defense Express отметили, что такая ракета для Rafale может быть интересна и для Украины, поскольку страна планирует закупать эти французские самолеты.

