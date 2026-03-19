Мужчина разобрал свою Tesla Model 3 после 200 тысяч километров пробега и удивился: что он увидел

За время эксплуатации машина накопила ведро грязи и земли, однако в целом за это время продемонстрировала хорошие технические результаты.

Владелец Tesla Model 3 из Мичигана обнаружил десятки килограммов спрессованной грязи под защитными панелями своего электромобиля во время обычной проверки износа. Находка оказалась настолько масштабной, что заставила водителя буквально взяться за весы, сообщает портал Supercarblondie.

Мужчина владеет моделью Model 3 Long Range AWD 2018 года выпуска, на которой проехал 36 000 миль (241 401,6 километра). Настоящий шок ждал водителя во время техосмотра, когда он снял основные панели днища кузова. Там скрывались настоящие залежи запекшейся грязи.

Собрав всю грязь и землю в ведро, автовладелец поставил его на весы, которые показали почти 15 килограммов лишнего балласта. Такой вес можно сравнить с тяжелым дорожным чемоданом. Грязь забила даже передние колесные арки.

Видео дня

Очистить машину было очень трудно, ведь обычный напор воды не помогал. Слой земли стал слишком плотным, и мужчине пришлось несколько часов соскребать твердые отложения.

Однако в остальном Tesla не подвела, и при проверке основных узлов машины все оказалось в норме: тормоза работали идеально, подвеска не утратила своих свойств. Эффективность энергопотребления также не снизилась. Автомобиль игнорировал дополнительную нагрузку.

Специалисты советуют хотя бы раз в год проверять труднодоступные места, пишет Supercarblondie. Чистый электромобиль (как и любой автомобиль) – это надежность и дополнительная безопасность, добавляют они.

Вас также могут заинтересовать новости: