Дождей станет гораздо меньше, а солнца - больше.

Перед выходными, 20 марта, погода в Украине заметно изменится в лучшую сторону. Температура немного повысится, дождей уже практически не будет, а на смену серой пасмурности придет облачная погода с прояснениями. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью -1°, днем +11°.

Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью 0°, днем +10°, небольшой дождь.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +10°, небольшой дождь.

В Ровно завтра облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +10°, небольшой дождь.

В Тернополе 20 марта ночью 0°, днем +10°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +10°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +10°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью 0°, днем будет +12°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +10°.

В Виннице завтра будет 0°...+10°, облачно с прояснениями.

В Житомире в пятницу ночью 0°, днем +10°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+8°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра ночью 0°, днем +10°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +10°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха 0°...+9°.

В Одессе 20 марта - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +12°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +3°, днем +13°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +13°.

В Запорожье температура ночью +3°, днем +13°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -1°, а днем +8°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью +2°, днем +10°.

В Днепре температура ночью будет +2°, днем +10°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, +3°...+13°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +3°, днем +15°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +14°.

20 марта - какой праздник, приметы погоды

20 марта - Василий Капельник или Фотиний Колодязник. По приметам, если в этот день дождь, то весна будет теплой.

