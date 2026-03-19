Действующего нардепа приговорили к 2 годам тюрьмы: подробности дела

Марченко брала деньги за помощь в пересечении границы.

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда огласила приговор народному депутату Украины – два года лишения свободы. Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Фамилия народного депутата не называется, но ранее стало известно, что это Людмила Марченко, входящая в фракцию "Слуга народа".

ВАКС приговорил ее к 2 годам тюрьмы вместе с помощницей. Обеих уличили в получении 11,3 тыс. долларов взятки за помощь в незаконном пересечении границы

В сообщении говорится, что народный депутат признана виновной в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 УК Украины. Ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти на срок три года.

Ее помощницу суд признал виновной по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 УК Украины. Ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в организациях, деятельность которых связана с оформлением разрешений гражданам на выезд из Украины, сроком на три года. Фамилия не называется, но ранее отмечалось, что это Анастасия Колесник.

В НАБУ напомнили, что приговор суда вступает в законную силу через тридцать дней со дня оглашения, если он не будет обжалован в апелляционном порядке.

Также напомнили, что депутат совместно со своей помощницей за денежное вознаграждение обещала гражданам обеспечить принятие уполномоченными лицами областной военной администрации решения о разрешении на выезд за пределы Украины, а также внесение соответствующих сведений в Информационную систему "Шлях". Следствием установлено два эпизода противоправной деятельности народного депутата и ее помощницы. Первый – получение от гражданина неправомерной выгоды в размере 6 000 долл. за беспрепятственный переход границы. Второй – получение 5 300 долл.

Дело народного депутата Марченко

Как сообщал УНИАН, в 2023 году народного депутата от партии "Слуга народа" Людмилу Марченко задержали во время получения взятки в размере 3 тысяч долларов дома в Тернополе. Тогда также задержали ее помощницу.

11 июля 2023 года НАБУ и САП сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием действующему народному депутату Украины.

Было обнародовано видео о том, как нардеп и ее помощница "помогали" мужчинам призывного возраста попасть в систему "Шлях" и в какую сумму женщины оценили свои услуги. Видео также содержало сюжет о том, как задержали Марченко. Согласно видеоматериалам, нардеп, чтобы скрыть только что полученную взятку, выбросила ее за забор своего дома.

