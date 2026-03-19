'Производители работают в убыток': эксперт предупредил украинцев об изменении цен на курицу

Прошлый зимний сезон был чрезвычайно тяжелым для отечественных птицеводов.

Стоимость курицы в Украине традиционно растет к Пасхе. Не станут исключением и цены в этом году. На них повлияет не только сезонное увеличение спроса на курицу, но и существенное удорожание себестоимости производства в течение холодного сезона, сообщил в комментарии УНИАН исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко.

"Увеличение себестоимости производства будет побуждать производителей повышать цены, как минимум до уровня конца прошлого года. Зимний сезон позади, он был очень сложным для производителей продукции птицеводства из-за отключений электроэнергии и последующего влияния на всю цепочку поставок", – отмечает Карпенко.

По его словам, среди факторов, которые привели к значительному росту себестоимости производства, значаться использование альтернативных источников энергоснабжения и повышение стоимости электроэнергии, логистики, ветеринарных препаратов, кормов, оборудования и т. д.

Видео дня

Карпенко также обращает внимание на то, что стоимость курятины от производителей снижается в течение всего зимнего периода.

"Цены реализации снижаются уже 4 месяца подряд и сейчас находятся на уровне начала прошлого года. Поскольку за это время себестоимость выросла, а цены снизились, производители работают в убыток, поэтому дальнейшее снижение цен приведет к сокращению производства и закрытию небольших игроков рынка", – говорит глава Ассоциации.

Согласно данным портала"Минфин", килограмм куриного филе в Украине сейчас стоит в среднем 233 гривни. В конце прошлого года стоимость куриного филе составляла 239,4 гривни за килограмм.

Цены на продукты в Украине – последние прогнозы

Война США в Иране спровоцирует рост стоимости продуктов на полках магазинов в Украине. Исполнительный директор Первого украинского сельскохозяйственного кооператива Александр Буюкли прогнозирует такой рост на уровне 10%.

В то же время заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук более сдержанно оценивает подорожание мяса и молочных продуктов – всего на 5%. Овощи, по его расчетам, из-за войны в Иране подорожают на 10%. Ориентировочный период подорожания продуктов – в течение марта-апреля.

