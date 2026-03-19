ПВО Ирана впервые могла сбить F-35: что с самолетом и какова реакция США

В Иране сообщают, что самолет сбит, а США утверждают, что F-35, несмотря на повреждения, смог приземлиться.

Самый современный американский истребитель пятого поколения F-35 совершил экстренную посадку на авиабазе США на Ближнем Востоке после вероятного попадания иранского огня. Пилоту удалось удержать машину в воздухе и приземлиться, несмотря на повреждения, полученные во время выполнения миссии, сообщает CNN со ссылкой на собственные источники

Инцидент произошел во время боевого вылета непосредственно над территорией Ирана. Это подтвердил официальный представитель Центрального командования США капитан Тим Хокинс. По его словам, самолет-невидимка был вынужден срочно прервать задание. В настоящее время специалисты проводят подробную техническую экспертизу боевой машины.

"Самолет благополучно приземлился, а состояние пилота стабильное", – заявил Хокинс. "Этот инцидент расследуется".

Видео дня

Это событие может стать первым официально зафиксированным случаем поражения американского самолета стоимостью 100 миллионов долларов иранскими силами с момента начала конфликта в конце февраля, сообщает канал.

Между тем иранское агентство IRNA обнародовало видео с якобы поражением американского F-35. Однако подтверждений этого факта нет.

Какова сейчас ситуация вокруг Ирана

Министр иностранных дел Саудовской Аравии объявил, что Эр-Рияд оставляет за собой право на применение военной силы против Ирана в ответ на ракетные удары. Он подчеркнул, что доверие к Ирану полностью разрушено.

Также в результате эскалации ситуации вокруг Ирана мировые цены на нефть ощутимо выросли. Котировки нефти марки Brent повысились на 6,25 доллара до 113,63 доллара за баррель, а американская нефть марки WTI подорожала более чем на доллар – до 96,48 доллара за баррель.

Кроме того, конфликт негативно повлиял на цены на медь. На Лондонской бирже металлов наблюдается массовое падение цен в связи с ракетными ударами Ирана и Израиля по энергетическим объектам на Ближнем Востоке.

Вас также могут заинтересовать новости: