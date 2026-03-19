Православный праздник сегодня по-народному называют Фотинья Колодезница.

20 марта в новом православном календаре украинской церкви - день памяти мученицы Фотины (Светланы). В эту дату вспоминают ее подвиг веры, соблюдают особые традиции и обращают внимание на запреты - о них, а также какой праздник сегодня церковный по старому стилю, рассказываем в материале.

Какой православный праздник сегодня по новому стилю

20 марта по новому церковному календарю православные в Украине чтят память мученицы Фотины (Светланы).

По старому стилю святую будут вспоминать 2 апреля. По преданию, именно Фотина (Светлана) дала Иисусу воду из колодца Иакова. Она жила в Самарии, на территории современного Израиля. В Евангелии сказано, что у колодца Иакова Иисус попросил у нее воды. Женщина удивилась, ведь иудеи обычно избегали общения с самарянами. Именно тогда Христос ей сказал: тот, кто пьет обычную воду, вновь будет испытывать жажду, а вода, которую дает Он, становится источником жизни вечной.

После этой встречи Фотина уверовала во Христа и рассказала о Нем другим. Со временем она начала проповедовать, ее сыновья также приняли христианство и распространяли веру, занимая важные должности.

Когда начались гонения на христиан, Фотину и ее семью арестовали и привезли в Рим. Несмотря на пытки, они не отреклись от своей веры и погибли как мученики. По преданию, перед казнью по их молитвам происходили чудеса, благодаря которым многие обратились в христианство.

Кого ещё из святых поминают сегодня по новому стилю:

преподобномучеников Иоанна, Сергия, Патрикия и других;

мучениц Анатолию, Фоту, Фотиду и других;

мучениц Александру, Клавдию, Евфрасию и других,

а также святителя Никиту, исповедника, архиепископа Аполониадского.

Какой сегодня церковный праздник в Украине согласно старому календарю

По юлианскому календарю 20 марта почитают икону Божией Матери "Споручница грешных" - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник и о его главных традициях и запретах.

О чем просят у святой, что нельзя делать сегодня

Святую Фотину (Светлану) считают покровительницей семьи, любви и женского счастья - у нее просят здоровья, исцеления от болезней, укрепления веры и помощи в сложных жизненных ситуациях. Также святая - заступница женщин с именем Светлана.

В народе 20 марта называют Фотинья Колодезница - в этот день особенно почитают воду из колодца. Считается, что именно сегодня она приобретает целебные свойства:

колодезной водой умываются для здоровья и красоты;

пьют - чтобы набраться сил и избавиться от болезней;

окропляют дом, двор, животных и огород - для защиты и урожая.

Также на 20 марта этого года приходится весеннее равноденствие, или весеннее солнцестояние. Это время, когда день и ночь становятся равными. В народе верят, что именно с этого момента наступает настоящая весна: свет начинает побеждать тьму, дни становятся длиннее, а природа окончательно пробуждается.

День считается особенным и даже магическим: в древности его воспринимали как начало нового года и шумно встречали - водили хороводы, пели, разжигали костры и прыгали через огонь, чтобы оставить все плохое в прошлом и встретить весну обновленными.

На весеннее равноденствие принято наводить порядок в доме, избавляться от лишнего, впускать в жилище свет и свежий воздух. Считается, что так можно "впустить" весну в свою жизнь и начать новый этап. Накануне дом украшают веточками ивы - она очищает от негатива, отгоняет все злое и приносит в дом тепло, радость и благополучие.

В этот день, как и в любой другой, церковь призывает избегать ссор, осуждения и негативных мыслей. Нельзя завидовать, лгать, лениться, хвастаться или отказывать в помощи. Продолжается Великий пост - постящимся следует придерживаться ограничений в питании.

В народе на Фотинью Колодезницу существовали и свои запреты: пересчитывать деньги сегодня - к финансовым трудностям, а делиться планами на будущее - задуманное может не осуществиться. Считается плохой приметой ссориться и выяснять отношения возле колодца.

Приметы 20 марта

По народным наблюдениям этого дня судят о погоде и будущем сезоне:

пошел дождь - осенью будет много грибов;

облака против ветра - к осадкам;

кошка сворачивается клубком - к похолоданию;

теплый день и холодная ночь - к скорому установлению ясной погоды.

Считается, что если в это время много талой воды, то лето будет щедрым на траву и корм для скота.

