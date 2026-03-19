Бывший муж Денисенко раскрыл правду о своем состоянии после сложной операции

Известный украинский актер Андрей Фединчик раскрыл, что его реабилитация после операции на позвоночнике, из-за которой его признали непригодным к воинской службе, продолжается до сих пор, пишет BLIK.ua.

Актер объяснил, почему для него очень важно поддерживать себя в хорошей физической форме.

"Я постоянно должен заниматься. Потому что, к сожалению, немножко запускаешь - начинается где-то онемение. Где-то тебя начинает накручивать, нытье мышц появляется. Этим нужно заниматься постоянно. Если в форме себя держишь, то оно и по-другому ощущается", - рассказал Фединчик.

Операцию актеру провели в 2024 году. Необходимо было устранить давление между позвонками и установить титановые пластины. Именно после этого военно-врачебная комиссия признала его непригодным. Как известно, Фединчик пополнил ряды ВСУ после начала полномасштабного вторжения.

Кстати, по словам актера, когда он служил, ему не раз предлагали сниматься в кино, но он отказывался. Теперь же Фединчик вернулся на экраны.

"Я сказал, что меня не отпустят, постоянно отказывал. Это одно из первых предложений, на которое я откликнулся. Это моя работа, буду сниматься. Я доволен", - заявил актер.

Напомним, ранее Андрей Фединчик впервые заговорил о новых романах после скандального развода с наталкой Денисенко.

Вас также могут заинтересовать новости: