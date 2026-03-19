Против Безуглой возбудили уголовные дела: что говорит сама депутат

По данным источника, речь идет о делах, связанных с государственной изменой и разглашением государственной тайны.

В отношении внефракционного народного депутата Украины Марьяны Безуглой открыто два уголовных производства.

Как сообщили УНИАН в Офисе генерального прокурора, во исполнение постановлений Печерского районного суда города Киева по обращениям заявителей ОГП были внесены соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований в отношении народного депутата Украины.

Досудебное расследование проводят следователи Государственного бюро расследований под процессуальным руководством прокуроров ОГП.

"В настоящее время продолжается следствие, поэтому любые детали могут быть сообщены только в пределах, которые не повредят расследованию", - отметили в прокуратуре.

В то же время источник УНИАН в правоохранительных органах отметил, что речь идет о делах, касающихся государственной измены и разглашения государственной тайны.

Что говорит Безуглая

Сама Безуглая в своем Telegram-канале опубликовала " тот пост, за который Сырский с помощью нардепа и его друга Таруты пытается на меня наступать, представляя это как "госизмену".

В нем депутат 30 августа 2024 года, в частности, пишет о том, что Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский "уводит 72-ю бригаду из Угледара".

Скандальные заявления Безуглой

Как сообщал УНИАН, ранее Безуглая уже неоднократно была вовлечена в скандальные ситуации и отличалась скандальными заявлениями. В частности, с критикой власти и военного руководства государства.

В июле она рассказала, что страдает синдромом Аспергера, и объяснила, как это влияет на нее. Депутат сказала, что испытывает эмоции иначе и имеет высокий порог страха, а ложь для нее - почти невозможна.

В конце декабря на сайте ВР была зарегистрирована петиция с требованием создать временную следственную комиссию для расследования возможного нанесения Безуглой ущерба национальной безопасности.

Вас также могут заинтересовать новости: