Страны Персидского залива готовы помочь Украине в обмен на нашу поддержку, – Зеленский

Зеленский подчеркивает, что Россия и иранский режим не зря помогают друг другу.

Украина готова присоединяться к совместным инициативам в сфере безопасности, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом в своем вечернем видеообращении сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что постоянные удары иранского режима по соседям значительно дестабилизируют рынки и очень важные линии поставок энергоресурсов. Президент напомнил, что Россия годами делает с нашей энергетикой то же самое, что иранский режим сейчас с инфраструктурой в своем регионе.

"Удары остатков иранского режима по Катару, по Саудовской Аравии, по Эмиратам и другим странам – это удары фактически по глобальной стабильности и по европейской энергетической безопасности. Украина готова присоединяться к совместным инициативам в сфере безопасности, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию", – подчеркнул Зеленский.

Видео дня

Что предлагает наша страна

По его словам, Украина давно предлагает создать "реалистичные и действенные инструменты, чтобы можно было поставить на место тех, кто блокирует морские торговые пути, кто уничтожает нормальное судоходство, уничтожает энергетическую инфраструктуру".

"Украина пережила эту зиму – из-за российских ударов. Ближний Восток и регион Персидского залива столкнулись фактически с таким же злом. Россия и иранский режим не зря помогают друг другу. Надо останавливать их, это ответственность каждого лидера – обеспечить реальную стабильность, гарантировать безопасность. Мы все вместе точно сильнее", – сказал президент.

Соглашения по безопасности со странами региона

Зеленский также отметил, что за эту неделю секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров посетил ключевые страны Персидского залива и сегодня в телефонном режиме уже доложил о результатах. Завтра состоится более подробный доклад онлайн.

"Есть понимание, какие новые договоренности по безопасности могут быть с странами в этом регионе. Есть конкретные вещи, которыми они могут поддержать нас, Украину, поддержать нашу оборону – прежде всего это ПВО, – и есть то, в чем мы можем поддержать их, и уже поддерживаем. Украинские группы экспертов для защиты от "шахидов" уже находятся в соответствующих странах, ежедневно поступают отчеты об исполнении ими задач", – рассказал глава государства.

"Судный день" на рынке газа

Как сообщалось, ранее агентство Bloomberg отметило, что война на Ближнем Востоке уже вызвала масштабные перебои на глобальном рынке сжиженного природного газа.

При этом наибольший удар приходится на развивающиеся страны, но риски быстро распространяются и на Европу.

Каждая неделя простоя крупнейшего в мире завода по производству сжиженного газа означает потерю энергии, достаточной для обеспечения в течение года электричеством целого города размером с австралийский Сидней. Таким образом, энергетическая нагрузка на экономики во всем мире растет.

Вас также могут заинтересовать новости: