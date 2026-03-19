Зеленский объявил о возобновлении мирных переговоров после паузы

Украинская команда уже в пути.

В субботу в Соединенных Штатах Америки ожидаются встречи в рамках переговоров о прекращении войны. Об этом в своем вечернем видеообращении сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что от американской стороны поступают сигналы о готовности продолжить работу в существующих форматах переговоров для прекращения войны России против Украины.

"Переговорная пауза была, пора ее завершать. И мы делаем все, чтобы переговоры были действительно содержательными. Украинская команда – именно политическая часть переговорной группы – уже в пути, в эту субботу мы ожидаем встречи в Соединенных Штатах Америки", – сообщил глава государства.

Видео дня

Он также добавил, что сегодня, 19 марта, вопрос переговоров подробно обсуждался с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым, руководителем Офиса президента Кириллом Будановым и с председателем фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией.

"Также во встречах примет участие Сергей Кислица (первый заместитель руководителя Офиса президента - УНИАН). Наш приоритет - сделать все для возможности достойного мира", - подчеркнул Зеленский.

Мирные переговоры

Как сообщал УНИАН, ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии российским СМИ сказал, что трехсторонние мирные переговоры между США, Россией и Украиной приостановлены.

Зеленский в своем обращении к участникам заседания Европейского совета подчеркнул, что от всех зависит, чтобы россияне не пришли на переговоры с ощущением, что их позиция значительно укрепилась. Он также подчеркнул, что для Украины критически важно разблокировать помощь Европейского Союза.

