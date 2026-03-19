Как приготовить мороженое с высоким содержанием белка: простой рецепт из трёх ингредиентов

Домашнее мороженое – это не только вкусно, но и полезно. Рецептом десерта с минимальным количеством ингредиентов, без лишнего сахара и искусственных добавок, а к тому же с высоким содержанием белка поделилось издание EatingWell.
Отмечается, что этот рецепт не требует специальной техники, в частности мороженицы, а сам процесс займет всего несколько минут. В результате вы получите нежный кремовый десерт с приятной текстурой.
Для приготовления понадобятся сыр рикотта, ваши любимые ягоды и кленовый сироп. Все эти продукты легко найти в магазине.
Ингредиенты
- 1,5 стакана цельномолочного сыра рикотта;
- 1 стакан замороженных ягод;
- ¼ стакана чистого кленового сиропа.
Как приготовить
- Смешайте все ингредиенты в блендере до однородной кремообразной массы – это займет примерно 30 секунд.
- Переложите смесь в форму. Это может быть, например, форма для выпечки хлеба размером примерно 23×12 см. Равномерно распределите смесь и накройте пищевой пленкой, прижав ее непосредственно к поверхности.
- Поставьте форму в морозильную камеру примерно на 4 часа – пока мороженое полностью не застынет.
Как подавать и хранить
Перед подачей стоит дать мороженому постоять несколько минут при комнатной температуре, чтобы оно стало мягче и легче набиралось ложкой.
Хранить десерт можно в морозилке до двух недель, обязательно накрыв его, чтобы сохранить текстуру и вкус.
Ранее УНИАН писал, что секрет идеальной яичницы заключается в том, на каком этапе ее солить. По мнению экспертов, яичница-болтушка получается самой вкусной, если соль добавлять во время взбивания сырых яиц. По их словам, это предотвращает чрезмерное сгущение белков, желтков и потерю влаги. Когда вы добавляете соль до того, как яйца попадут на огонь, это приводит к более рыхлой яичнице.