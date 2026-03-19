Как приготовить мороженое с высоким содержанием белка: простой рецепт из трёх ингредиентов

Приготовление десерта займет всего несколько минут.

Домашнее мороженое – это не только вкусно, но и полезно. Рецептом десерта с минимальным количеством ингредиентов, без лишнего сахара и искусственных добавок, а к тому же с высоким содержанием белка поделилось издание EatingWell.

Отмечается, что этот рецепт не требует специальной техники, в частности мороженицы, а сам процесс займет всего несколько минут. В результате вы получите нежный кремовый десерт с приятной текстурой.

Для приготовления понадобятся сыр рикотта, ваши любимые ягоды и кленовый сироп. Все эти продукты легко найти в магазине.

Видео дня

Ингредиенты

1,5 стакана цельномолочного сыра рикотта;

1 стакан замороженных ягод;

¼ стакана чистого кленового сиропа.

Как приготовить

Смешайте все ингредиенты в блендере до однородной кремообразной массы – это займет примерно 30 секунд. Переложите смесь в форму. Это может быть, например, форма для выпечки хлеба размером примерно 23×12 см. Равномерно распределите смесь и накройте пищевой пленкой, прижав ее непосредственно к поверхности. Поставьте форму в морозильную камеру примерно на 4 часа – пока мороженое полностью не застынет.

Как подавать и хранить

Перед подачей стоит дать мороженому постоять несколько минут при комнатной температуре, чтобы оно стало мягче и легче набиралось ложкой.

Хранить десерт можно в морозилке до двух недель, обязательно накрыв его, чтобы сохранить текстуру и вкус.

Ранее УНИАН писал, что секрет идеальной яичницы заключается в том, на каком этапе ее солить. По мнению экспертов, яичница-болтушка получается самой вкусной, если соль добавлять во время взбивания сырых яиц. По их словам, это предотвращает чрезмерное сгущение белков, желтков и потерю влаги. Когда вы добавляете соль до того, как яйца попадут на огонь, это приводит к более рыхлой яичнице.

Вас также могут заинтересовать новости: