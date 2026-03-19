'К Израилю много вопросов': посол объяснил, почему Нетаньяху хотел поговорить с Зеленским

По словам Корнийчука, ситуация с сотрудничеством в сфере безопасности между странами лучше, чем была четыре года назад.

У Украины есть много вопросов к Израилю, и мы их задаем, но они находятся за пределами публичного обсуждения. Об этом в интервью "Главкому" сказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, комментируя новости о том, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху подал запрос на беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он отметил, что запрос Нетаньяху не содержал пояснений относительно темы разговора. Вместо этого израильский интернет-ресурс Ynet "исказил информацию, и это разошлось по всем СМИ – скорее всего, речь шла о сотрудничестве в вопросах безопасности, но без упоминания о дронах".

"Они спросили у меня, будет ли такая беседа, я сказал, что она планируется, и все. А насчет дронов они все придумали. И из-за этой ситуации беседа вообще может быть отменена, потому что израильтяне очень чувствительно относятся к таким утечкам", – подчеркнул дипломат.

Давно не разговаривали

Корнийчук отметил, что прямого диалога между украинским президентом и израильским премьером не было более года – в прошлый раз Нетаньяху пытался позвонить перед еврейским Новым годом в сентябре прошлого года, но разговор не состоялся.

"У Украины есть много вопросов к Израилю, и мы их задаем, но они находятся за пределами публичного обсуждения. Могу сказать только, что наши спецслужбы работают постоянно без ограничений и перерывов. Мне известно, что у нынешнего главы Офиса президента Кирилла Буданова была делегация израильских спецслужб на прошлой неделе. Контакты происходят на уровне министров, спецслужб и т. д., но, к сожалению, на уровне первых лиц они ограничены", – сказал посол.

Сотрудничество в сфере безопасности

На вопрос о более тесном сотрудничестве Украины с израильскими коллегами по вопросам безопасности он отметил, что, в частности, израильские радары Rada находятся на нашей линии соприкосновения уже не один год и хорошо себя показали.

"На сегодняшний день у нас достаточно много планов по совместному производству. Собственно, поэтому я и говорю, что ситуация с сотрудничеством в сфере безопасности лучше, чем была четыре года назад. Хотя ее можно назвать неудовлетворительной, потому что всегда хочется большего", – сказал Корнийчук.

Опыт Израиля и Украины

Кроме того, на вопрос о том, как опыт Израиля по противодействию ракетным атакам может быть полезен для Украины, он отметил, что если учесть, что израильский "Железный купол" был рассчитан только на ракеты с палестинских территорий, то у нас опыт не меньший.

В то же время у Израиля есть прямые разрешения на сотрудничество с американскими военными компаниями, которые производят оружие. Поэтому ему "гораздо легче, поскольку всем другим странам нужно сначала получить разрешение в американском Госдепе, прежде чем обращаться к этим компаниям".

По словам дипломата, в вопросах противодействия баллистическим и крылатым ракетам опыт у Израиля лучше, поскольку за их спиной стоят Соединенные Штаты Америки.

"Однако я уверен, что в вопросах противодействия беспилотникам опыт лучше уже у нас. И это как раз является основанием для сотрудничества", – сказал он и добавил, что Израиль заинтересован в украинских беспилотных технологиях.

"Железный купол"

Отвечая на вопрос о том, что "Железный купол" не был рассчитан на такие удары, которые наносит Иран, и как он в целом оценивает работу легендарной израильской противовоздушной обороны, Корнийчук заметил, что Израиль – это "больше о маркетинге".

"Поэтому великолепная израильская ПВО была рассчитана именно на самодельные палестинские ракеты. Мне трудно сказать, как сейчас она справляется, но, думаю, уровень поражений, особенно баллистикой, примерно такой же, как в Украине", – сказал он.

Нефтяной кризис в Персидском заливе

Как сообщалось, ранее президент Финляндии Александр Стубб высказал мнение, что соглашение между Европой и США, которое могло бы помочь решить одновременно и нефтяной кризис в Персидском заливе, и войну в Украине, вполне достижимо.

Условие Европы для такой помощи заключается в том, чтобы президент США Дональд Трамп оказал Украине всю необходимую поддержку для достижения приемлемого мирного соглашения с Россией.

Вас также могут заинтересовать новости: