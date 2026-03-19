20 марта в Киеве потеплеет и появится солнце

В пятницу, 20 марта, погода в Киеве улучшится. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью в столице будет +2°, а днем воздух прогреется до +11°. Ожидается облачная погода с прояснениями и уже без осадков.

Ветер так и останется 5-10 м/с, а атмосферное давление снизится до 745-747 мм ртутного столба.

Погода 20 марта

Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью 0°, днем +10°, небольшой дождь.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +10°, небольшой дождь.

В Ровно завтра облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +10°, небольшой дождь.

В Тернополе 20 марта ночью 0°, днем +10°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +10°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +10°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью 0°, днем будет +12°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +10°.

В Виннице завтра будет 0°...+10°, облачно с прояснениями.

В Житомире в пятницу ночью 0°, днем +10°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+8°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра ночью 0°, днем +10°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +10°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха 0°...+9°.

В Одессе 20 марта - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +12°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +3°, днем +13°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +13°.

В Запорожье температура ночью +3°, днем +13°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -1°, а днем +8°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью +2°, днем +10°.

В Днепре температура ночью будет +2°, днем +10°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, +3°...+13°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +3°, днем +15°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +14°.

