Украине передали уникальный танк 'Леопард': появилась его фотография

Сама машина уже очень старая, однако инновационная башня открывает перед ней поистине уникальные возможности.

Появилась фотография танка Leopard-1А5ВЕ, переданного Бельгией в Украину для испытаний. На фото обратил внимание Центр анализа стратегий и технологий.

Машина оснащена новой беспилотной башней Cockerill 3105 и 105-мм пушкой Cockerill HP бельгийской компании John Cockerill. Экипаж танка сокращен до трех человек. Правительство Бельгии объявило об отправке этого образца в Украину в апреле 2025 года.

Согласно недавно опубликованному сообщению одного из источников, представители компании John Cockerill подтвердили, что образец Leopard 1 C3105 уже проходит испытания в Украине. Полигонный этап испытаний прошел успешно и теперь планируются испытания в боевых условиях.

Компания John Cockerill предлагает башню C3105 для установки на весь парк танков Leopard 1 ВСУ.

Основным преимуществом новой башни, по словам компании, является возможность ведения эффективного огня непрямой наводкой (из закрытых позиций), которой "на данный момент не обладает ни один другой западный танк".

Согласно спецификации, угол максимального подъема пушки Cockerill HP в башне Cockerill 3105 составляет рекордные для танков +42°.

Сегодня Европа обладает многочисленными танками, которые в теории могут эффективно действовать на поле боя.

Ранее оборонный аналитик журнала 19FortyFive Айзек Зайц выделил пять лучших европейских танков, находящихся на вооружении, и рассказал об их основных характеристиках и боевых возможностях. В список попал, в частности, украинский "Оплот".

Напомним также, что недавно в Соединенных Штатах Америки показали прототип новой модификации своего основного боевого танка Abrams, получившей название M1E3. Новая версия очень сильно отличается от предшественника - M1A2 SEP.

