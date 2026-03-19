В ЕС не смогли убедить Орбана снять вето на 90 миллиардов евро для Украины, – Politico

Премьер-министр Венгрии продолжает блокировать выделение средств для Украины.

Лидеры ЕС не смогли убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана снять вето на кредит в 90 млрд евро для Украины, пишет Politico.

По словам четырех анонимных дипломатов и чиновников, лидерам ЕС не удалось убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана отказаться от своего сопротивления в предоставлении кредита на сумму 90 млрд евро для финансирования военных нужд Украины.

Отмечается, что кредит обсуждали полтора часа. Однако эта дискуссия не привела к четкому пути к соглашению.

Видео дня

По словам одного из дипломатов, президент Европейского совета Антониу Кошта резко осудил поведение Орбана как "неприемлемое" и нарушение условий сотрудничества, на которых основан ЕС.

По данным источника Politico, Кошта отметил, что ни один лидер ранее не нарушал "эту красную линию".

Кредит ЕС для Украины – главные новости

Как писал УНИАН, 19 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на заседании Европейского Совета он не поддержит предоставление Украине кредита на 90 млрд евро. По его словам, сначала должны быть возобновлены поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба", который проходит через территорию Украины.

При этом агентство Reuters писало, что лидеры Евросоюза будут оказывать давление на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чтобы он разблокировал критически важный кредит для Украины на 90 миллиардов евро.

Ранее, 24 февраля, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что кредит для Украины на 90 млрд евро будет утвержден "так или иначе". Урсула фон дер Ляйен тогда подчеркнула, что Украина до Пасхи должна получить первый оборонный пакет, профинансированный из средств, которые будут предусмотрены этим кредитом на 90 млрд евро.

Вас также могут заинтересовать новости: