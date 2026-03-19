Враг продвинулся в районе Гуляйполя: DeepState отмечает, что не только на Запорожье

Россияне добиваются определённых успехов и в окрестностях Александрограда.

Российские оккупанты продвинулись вблизи двух населенных пунктов Запорожской и Донецкой областей. Об этом сообщил украинский аналитический мониторинговый проект DeepState в своем Telegram-канале.

Отмечается продвижение вблизи села Александрограда Донецкой области и города Гуляйполя Запорожской области.

"Враг продвинулся вблизи Александрограда и Гуляйполя", – отмечает проект DeepState.

Как сообщал УНИАН, вчера, 18 марта, украинский аналитический мониторинговый проект DeepState информировал о продвижении российских оккупантов вблизи двух населенных пунктов в Донецкой области. В то же время Силы обороны отбросили врага в Днепропетровской области – вблизи границы с Запорожской областью.

Отмечалось, что враг продвинулся вблизи Федоровки Второй и Клебан-Бика. Силы обороны Украины отбросили противника вблизи Березового.

