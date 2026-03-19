Удар РФ по Львову: эксперт объяснил, почему один дрон смог прорваться и как это исправить

Полет российского дрона вечером 18 марта во Львов свидетельствует о том, что Украине нужно еще работать над развертыванием различных датчиков и систем, которые формировали бы качественное поле обнаружения, чтобы противодействовать таким угрозам. Об этом в эфире 24 Канала сказал офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский.

По его словам, расстояние от Львова до границы с Беларусью составляет 214 км, поэтому "достаточно одной вышки мобильной связи на территории Беларуси в качестве базовой станции, чтобы контролировать процесс выполнения задачи".

"Нельзя говорить, что это было ручное управление, непосредственное наведение на цель. Но можно сказать, что оно контролировалось оператором за счет ограниченных возможностей связи либо с Mesh-сетью, либо наличием SIM-карты, которая позволяла использовать мобильного оператора для корректировки наведения на цель", – отметил Храпчинский.

Видео дня

В связи с этим он подчеркнул, что "в очередной раз открывается ряд дыр, которые нужно закрывать за счет создания сплошного поля радиолокации и сплошного поля детекторов".

"Это дорого, но это именно то, что нам нужно развертывать, чтобы не было таких единичных дронов в зонах существующих систем радиолокации или ПВО, которые могут использовать либо сверхмалые высоты, либо, наоборот, подниматься на большую высоту, чтобы быть незаметными, например, для малых систем радиолокации", – пояснил эксперт.

Он добавил, что только при таких условиях можно говорить о том, что ни один российский дрон не сможет долететь до любого тылового города.

Он также подчеркнул возможные попытки противника использовать мобильную связь для корректировки и нанесения ударов по нашей территории. По его мнению, вполне вероятно, что противник может использовать "Шахед" с дополнительным средством поражения, которое будет корректироваться с помощью SIM-карты.

"Здесь возникает еще один вопрос – о развертывании систем радиоэлектронной борьбы, которые бы закрывали весь возможный спектр применения. Они могут быть основным элементом противодействия той же Mesh-связи. Тогда мы будем защищены от любых таких угроз", – отметил Храпчинский.

Российский дрон нанес удар по Львову

Как сообщал ранее УНИАН, вечером 18 марта российский дрон атаковал Главное управление СБУ во Львовской области. По словам главы областной военной администрации Максима Козицкого, в городе есть разрушения.

Чиновник предупредил, что во Львове обнаруживают обломки вражеского беспилотника, и попросил жителей ни в коем случае не подходить, если вдруг наткнутся на такую находку, а сразу вызывать полицию и ГСЧС.

Вас также могут заинтересовать новости: