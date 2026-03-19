Вышел первый трейлер нового фильма Мартина Макдоны 'Дикая лошадь'

Чернокомедийный триллер с Джоном Малковичем и Сэмом Рокуэллом в главных ролях выйдет в мировой прокат в ноябре 2026 года.

Кинокомпания Searchlight Pictures показала первый трейлер чернокомедийного триллера "Дикая лошадь" (Wild Horse Nine), который станет пятым полнометражным фильмом британско-ирландского драматурга и кинорежиссера Мартина Макдоны ("Залечь на дно в Брюгге", "Семь психопатов", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", "Банши Инишерина").

События фильма происходят незадолго до чилийского переворота 1973 года. Агенты ЦРУ Крис и Ли получают задание от руководителя их бюро Эм-Джея отправиться из Сантьяго на остров Пасхи. Среди знаменитых статуй острова давние напарники борются со своим темным прошлым и современными заговорами, тогда как неожиданная связь Криса с парой студенток-бунтарок грозит испортить для всех причастных это райское путешествие.

Главные роли в фильме исполнили лауреаты "Оскара" Джон Малкович ("Империя Солнца", "Опасные связи", "Быть Джоном Малковичем", "Тень вампира", "Подмена") и Сэм Рокуэлл ("Ангелы Чарли", "Железный человек 2", "Семь психопатов", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", "Кролик Джоджо").

Также в фильме задействованы отмеченные многими престижными наградами Стив Бушеми ("Бешеные псы", "Криминальное чтиво", "Фарго", "Большой Лебовски"), Паркер Поузи ("Предместье", "Все страхи Бо", "Законы притяжения", сериал "Белый лотос") и Том Уэйтс ("Дракула", "Ночь на Земле", "Имагинариум доктора Парнаса", "Семь психопатов", "Отец, мать, сестра, брат").

В мировой прокат фильм должен выйти 6 ноября 2026 года.

Напомним, предыдущий фильм Мартина Макдоны, ирландская чернокомедийная драма "Банши Инишерина" с Колином Фарреллом, Бренданом Глисоном и Барри Кеоганом в главных ролях, вышел в 2022 году. Лента была отмечена многими престижными наградами, в том числе восемью номинациями на "Оскар".

