'Наступление заходит в тупик': эксперт рассказал, что пошло не так у оккупантов из РФ

"Враг сосредоточен на двух направлениях – в поясе крепостей и в Запорожско-Гуляйпольском направлении", – пояснил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Первые волны анонсированного весеннего наступления россиян провалились, на всей ширине 100 км врагу не удалось продвинуться и занять новые позиции. Об этом в эфире Radio NV сказал Дмитрий Жмайло, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

"Но однозначно активизация боевых действий будет, возможны точечные продвижения врага, потому что он сохраняет свой потенциал. Но весенне-летнее наступление россиян сейчас затухает. И это положительная тенденция для нас, особенно на фоне того, что наша армия на сегодняшний день имеет определенные резервы", – подчеркнул он.

По его словам, теперь враг не может наступать одинаково по всей линии фронта, он сконцентрирован на двух участках – поясе крепостей (речь идет, вероятно, о Славянско-Краматорской агломерации – УНИАН) и Запорожско-Гуляйпольском участке.

Также Жмайло рассказал, что у украинских защитников было больше разведывательных дронов, но очень часто не хватало ударных для уничтожения врага. По его словам, сейчас ситуация меняется и это первые "ласточки" того, что есть шанс остановить пехотное продвижение россиян на земле.

"Единственное, что остается проблемой, – это КАБы и применение "Молний" и "Ланцетов". Однако точность российских КАБ с прошлого года упала примерно наполовину, потому что мы научились дешевыми способами, зенитными дронами сбивать их разведывательные дроны, которые наводят КАБы на наши позиции", – добавил он.

По словам Жмайла, у врага есть количественное преимущество в беспилотниках, но мы превосходим его по качеству. Также эксперт заявил, что у врага преимущество в дронах на оптоволокне, а у ВСУ – в дронах-бомбардировщиках. При этом он добавил, что, к сожалению, враг создал копию украинских "Вампиров" и сейчас их активно тестирует вдоль линии боевого столкновения.

Каковы потери оккупантов РФ

Жмайло отмечает, что в последнее время враг несет большие потери, ведь по информации офицеров Генштаба ВСУ, на артиллерию до сих пор приходится около 40% поражений, 60% – на беспилотные системы и 2% на минирование, которое осуществляет украинская армия.

При этом от дронов ВСУ оккупанты получают 54 % смертельных поражений, а остальные – это раненые. Эксперт подчеркивает, что после ранений в российских подразделениях выживает меньше людей по сравнению с Силами обороны – соотношение колеблется от 1 к 2 или 1 к 3, поскольку уровень тактической медицины и обеспечения в подразделениях РФ на несколько уровней ниже, чем в украинской армии.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что весенняя наступательная кампания российских оккупантов уже провалилась. Глава государства добавил, что весенняя кампания у россиян "утонула" этой весной, и они не смогли наступать. В то же время Зеленский подчеркнул, что оккупанты не нацелены на прекращение войны.

Также на фоне улучшения погодных условий наблюдается усиление активности вражеских войск на фронте, сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он провел оперативное совещание по вопросам состояния инженерного обеспечения оборонительных рубежей. Среди приоритетных задач – укрепление фортификационных сооружений, развитие системы противодействия дронам и подготовка населенных пунктов к обороне.

