Несмотря на это, перехватчики остаются выгодным инструментом.

Украина уже может сбивать до 75 процентов российских БПЛА, используя собственные дроны-перехватчики, рассказал Radio NV военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

"Каждый день эта система совершенствуется. Не только сами эти дроны, поскольку это большая экосистема. Это датчики, сенсоры, радары, которые связаны между собой. И главное, что это работает. Да, иногда российские дроны залетают, например, в Киев, как в понедельник кружили. Но их сбили. Любую систему можно совершенствовать дальше", – сказал Ступак.

Он добавил, что сейчас Украина может использовать до четырех дронов-перехватчиков против российских "Шахидов". В частности, когда не успевают догнать БПЛА или когда не удается поразить цель.

"Но эти дроны быстро производятся, они стоят недорого – 2500–5000 долларов. Это копейки по сравнению с десятками тысяч долларов за отдельные образцы западных ракет", – отметил Ступак.

Он пояснил, что Украина способна самостоятельно производить такие БПЛА, а единственная проблема – это финансирование. По словам эксперта, возможно, решение по этому вопросу можно найти на Ближнем Востоке.

"Возможно, наши ребята, которые поехали на Ближний Восток, сейчас продемонстрируют, как работают наши перехватчики-дроны. И я надеюсь, что мы увидим ситуацию в стиле win-win. У них есть деньги, но нет мощностей, а у нас есть мощности, но нет денег. И вот, возможно, где-то посередине мы сойдемся. И это действительно будет помощь. Мы увеличим количество дронов, которые мы производим для себя. А остальные в определенной пропорции будем отправлять в страны Ближнего Востока, и они так же будут себя защищать", – отметил Ступак.

Ранее журналисты Forbes сообщили, что Украина переходит на автономные дроны-перехватчики, способные запускаться роями. По информации издания, такие БПЛА смогут самостоятельно охотиться на приближающиеся цели с минимальным контролем со стороны человека.

В то же время Reuters ранее сообщали, что в Украине появился еще один тип дронов-перехватчиков – STING. Отмечается, что это автономный квадрокоптер, который развивает скорость до 280 км/ч и способен резко менять направление движения.

Вас также могут заинтересовать новости: