Ночная атака на Киев: в городе - аварийные отключения света, проблемы с отоплением и водой

В ночь на пятницу основной целью оккупантов была столица.

Из-за ночных обстрелов российскими оккупантами объектов критической инфраструктуры в пятницу, 9 января, в части районов Киева возникли перебои с теплоснабжением и горячей водой, сообщает КГГА.

В результате массированной атаки врага отопление отсутствует или подается на пониженных параметрах в Деснянском и Печерском районах, в частях Голосеевского, Дарницкого, Днепровского, Оболонского, Подольского, Соломенского и Шевченковского районов.

В то же время компания ДТЭК сообщила , что на левом берегу Киева применяются аварийные отключения света. При этом на правом берегу столицы опубликованные ранее графики продолжают действовать.

Видео дня

Энергетики уверяют, что активно работают, чтобы вернуть свет и тепло в дома киевлян. Однако первоочередным приоритетом, безусловно, является критическая инфраструктура столицы.

Как добавили в "Киевводоканале", в связи с вражескими обстрелами были обесточены объекты водопроводной инфраструктуры столицы.

"В настоящее время водоснабжение отсутствует в Печерском районе и Левобережной части города", - уточнили там.

Отмечается, что специалисты "Киевводоканала" совместно с энергетиками работают над восстановлением электроснабжения.

Удары РФ по энергетике Украины – последние новости

8 января оккупанты нанесли удары по Днепропетровской и Запорожской областям. В результате регионы почти полностью остались без света. По состоянию на утро около 800 тысяч жителей Днепропетровщины находились без электроснабжения.

Из-за террористической атаки россиян 5 января был полностью обесточен город Славутич. Кроме того, без света оказались жители Черниговской, Харьковской и Донецкой областей.

