Последствия ночного удара РФ: в части Киева применены экстренные отключения электроэнергии

На Левобережье столицы графики почасовых отключений временно не действуют.

На левом берегу Киева применены экстренные отключения, сообщает компания ДТЭК

Это означает, что для Левобережья столицы графики почасовых отключений временно не действуют. Действие графиков почасовых отключений будет восстановлено после отмены экстренных отключений.

Экстренные отключения применены из-за обстрела РФ Киева дронами и ракетами, который продолжается с ночи 27 декабря. Согласно сообщениям мониторинговых каналов, главной целью врага была энергетическая инфраструктура столицы. Кроме этого вражеские дроны и ракеты летели в сторону энергообъектов на Киевщине.

Видео дня

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что в результате атаки врага без теплоснабжения сейчас почти треть столицы.

Глава города добавил, что без электроснабжения осталась часть районов Левобережья Киева.

"Энергетики работают над восстановлением электроснабжения", - отметил мэр Киева.

Атака РФ на Украину

Как сообщал УНИАН, ночью 27 декабря РФ массированно атаковала Киев и область дронами и ракетами. в результате ударов зафиксированы прилеты и попадания по многоэтажкам во многих районах, горят дома, количество пострадавших растет.

Также в результате атаки РФ есть разрушения и в Киевской области. В Киевской ОВА сообщили, что враг целенаправленно атаковал объекты критической инфраструктуры, жилье людей, в результате атаки ранен человек.

Вас также могут заинтересовать новости: