'У нас уже был Будапештский меморандум': Зеленский высказался по поводу гарантий безопасности

Президент Украины считает, что любые гарантии безопасности необходимо подписывать до того, как будет заключено мирное соглашение.

Граждане Украины хотят видеть, какими именно будут гарантии безопасности, поскольку подписанный в 90-х годах Будапештский меморандум не спас от российского вторжения, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Politico.

Зеленский напомнил, что Украина отдала ядерное оружие и самолеты в обмен на гарантии безопасности, но когда произошло нападение России, никто не спас ее независимость.

"Они никому не доверяют, потому что у нас был Будапештский меморандум. Мы отдали ядерное оружие, другое оружие, много самолетов, десятки самолетов. Да, мы отдали это и получили гарантии безопасности, что наш суверенитет будет нашим, и мы будем иметь независимость. В конце концов, у нас нет того оружия, и нет гарантий безопасности, потому что пришла Россия, и никто не напал на Россию. Никто не спас нашу независимость", - сказал президент Украины.

Видео дня

Он высказал мнение, что любые гарантии безопасности необходимо подписывать до того, как будет заключено мирное соглашение. США сейчас предлагают, по словам Зеленского, обменять территории, а уже потом будут гарантии безопасности.

"Наши американские друзья подготовили гарантии безопасности, но сказали: "Смотрите, сначала обменяйте территории, или что-то в этом роде, а потом гарантии безопасности". Вот почему я думаю – сначала гарантии безопасности. Во-вторых, это не значит, что мы отдадим свои территории, потому что это разные вопросы", - отметил Зеленский.

Другие заявления Зеленского

Ранее УНИАН сообщал, что, по мнению Зеленского, чтобы провести в стране выборы, необходимо завершение войны или хотя бы прекращение огня. Президент Украины подчеркнул, что для этой процедуры нужно обеспечить безопасность людям. Более того, он добавил, что при таких обстоятельствах нужно изменить закон и выразил надежду, что парламент это сделает. В то же время Зеленский привел данные, что 90% украинцев против выборов, потому что не хотят, чтобы они проходили во время войны, под обстрелами. К тому же, президенту Украины пока трудно понять, как будут голосовать военные, а также около 8 млн украинцев, которые сейчас находятся за рубежом.

Также мы писали, что Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что только США обладают политической и финансовой мощью для остановки войны. Президент Украины раскритиковал США за попытку заставить украинцев уступить территорию на Донбассе. Он отметил, что от Кремля при этом не требуют никаких жертв. По мнению украинского лидера, страна уже пошла на много компромиссов, тогда как Путин и его друзья до сих пор не в тюрьме. Зеленский напомнил, что Украина согласилась на прекращение огня, тогда как Путин отказался.

Вас также могут заинтересовать новости: