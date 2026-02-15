'Вагнер' помогает Кремлю дестабилизировать ситуацию в Европе: в FT рассказали подробности

Рекрутеры из частной военной компании "Вагнер" вербуют экономически уязвимых европейцев для осуществления диверсий на территории НАТО.

По данным западных разведчиков, рекрутеры и пропагандисты, ранее работавшие на российскую группу "Вагнер", стали основным каналом для организованных Кремлем диверсионных атак в Европе, сообщает Financial Times.

Издание поделилось, что статус боевой группы остается неопределенным с июня 2023 года. Тогда неудачное восстание против высшего командования российской армии привело к жестким репрессиям и смерти ее основателя Евгения Пригожина.

Западные чиновники поделились с изданием, что рекрутеры из частной военной компании "Вагнер" получили новое задание. Если раньше они должны были убеждать молодых мужчин из глубинки России воевать против Украины, то сейчас им поручили вербовать экономически уязвимых европейцев для совершения насилия на территории НАТО.

В статье говорится, что ГРУ и российская внутренняя разведка (ФСБ) стали очень активными в поисках "одноразовых" агентов в Европе с целью сеять хаос. Добавляется, что в течение последних двух лет Кремль расширил кампанию по дестабилизации и саботажу по всей Европе.

Издание объясняет, что целью России является ослабление решимости западных государств в поддержке Украины и распространение социальных беспорядков.

Однако, как отмечается, из-за значительного сокращения количества тайных агентов в Европе после ряда дипломатических высылок из столиц ЕС, руководство разведки Москвы все чаще обращается к посредникам для выполнения своих задач.

Высокопоставленные европейские разведчики поделились с изданием, что для ГРУ сеть "Вагнера" оказалась особенно эффективным, хотя и грубым, инструментом для достижения этой цели.

По данным издания, агенты получили от сотрудников ЧВК "Вагнер" задания, которые варьируются от поджогов автомобилей политиков и складов с гуманитарной помощью для Украины до выдачи себя за нацистских пропагандистов.

Объясняется, что, как правило, рекруты делают это ради денег и часто являются маргинализированными лицами, у которых нет ни цели, ни направления в жизни.

"ЧВК "Вагнер" имела готовую сеть пропагандистов и рекрутеров, которые "говорят на их языке", - отметил один европейский чиновник.

Он добавил, что российские спецслужбы обычно стремятся установить по крайней мере два "промежуточных" уровня между собой и агентами, которых они хотят привлечь к выполнению своих задач.

"Они всегда стремятся иметь определенную степень отрицания... А "Вагнер" и лица, входившие в его состав... имеют длительные и тесные отношения, работая для ГРУ таким образом", - добавил чиновник.

В публикации отмечается, что ФСБ, как правило, обращается к криминальным сетям и диаспорам, с которыми она наладила связи в ближнем зарубежье России, но они менее эффективны в массовой вербовке.

Кроме того, "Вагнер" и его сторонники уже имели значительное онлайн-присутствие в социальных сетях, ориентированных на россиян. Это позволило им относительно легко перейти к более международно ориентированной деятельности.

Второй европейский чиновник отметил изданию, что каналы Telegram, которые использует эта группа, оказались на удивление изящными и умелыми в том, как они себя позиционируют.

Приводятся данные, что Пригожин отвечал за управление интернет-исследовательским агентством, расположенным в Санкт-Петербурге. Это самая известная российская "фабрика троллей", которая более десяти лет назад начала распространять дезинформацию среди западной аудитории.

Например, именно аккаунты в социальных сетях, которые управлялись "Вагнером", были ответственны за вербовку группы британцев в конце 2023 года.

Деятельность ЧВК "Вагнер": последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что гражданское объединение BOEC заявило, что обнаружило в Болгарии возле села Кладница в Перницкой области объект, связанный с ЧВК "Вагнер". Лидер организации Георги Георгиев рассказал, что организация обнаружила небольшое здание в горах над Кладницей. Они предполагают, что оно служит базой для "террористической деятельности". Сообщается, что объект усиленно охранялся, персонал сопровождался собаками, а доступ строго контролировался. На присутствующих была одежда с символикой "Вагнера", а на здании был виден как российский флаг, так и эмблема ЧВК.

Также мы писали, что Герой Украины, военнослужащий подразделения Darknode 412 бригады Nemesis Сил беспилотных систем ВСУ Иван Черный поделился, что на Бахмутском направлении он встречал "вагнеров", которые были плохо одеты. Он добавил, что вряд ли это были профессиональные наемники. Скорее всего, это были завербованные "зеки". Однако, в Авдеевке были "зеки" вперемешку с 15 мотострелковой бригадой – "черные гусары". Черный отметил, что это была довольно серьезная бригада у россиян. Она была хорошо оснащена и имела лучшее оружие.

