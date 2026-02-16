Как блокировка Starlink повлияет на весеннее наступление РФ: эксперт поделился прогнозом

Жмайло рассказал, что сейчас российские оккупанты тянут свои аналоги, но их спутники намного выше, а стабильность сигнала хуже.

Россияне резко оказались без связи, несмотря на то, что в 2023-2024 годах начальник штаба оккупационной армии Герасимов пытался наладить альтернативную систему связи, без Starlink, рассказал в интервью Oboz.ua исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Он добавил, что все равно технологический прогресс взял верх, поскольку россиянам было удобно.

"Есть Starlink, есть Telegram – можно координировать удары и действия штурмовых групп. Это было довольно удобно. И вот все резко оборвалось", – отметил Жмайло.

Видео дня

Он добавил, что сейчас россияне тянут свои аналоги, но их спутники находятся гораздо выше, соответственно связь, стабильность сигнала намного хуже.

"Где-то они тянут оптоволокно, где-то разворачивают спутниковые антенны, которые выглядят как обычные. Их невозможно скрыть, накрыть, как Starlink, обтянуть тканью, потому что в таком случае существенно падает качество связи. Следовательно, их видно", - пояснил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

По его словам, российские Z-военкоры жалуются на то, что украинские средства радиоэлектронной борьбы эффективны против этих сетей.

Жмайло рассказал, что враг также пытается тянуть на передовую Wi-Fi-мосты, то есть оптоволокно, но это все более уязвимо, чем Starlink. Все потому, что антенны можно увидеть и артиллерия может перебить эти коммуникации.

Директор Украинского центра безопасности и сотрудничества отметил, что Силы обороны Украины использовали проблемы россиян со связью как шанс контратаковать.

"Россияне называют это контрнаступлением, но это делается намеренно, ведь командиры на местах всегда имеют план – захватить, захватить, захватить. Они сжигают живую силу, но успехи гораздо скромнее. От них требуют результат, поэтому они дорисовывают линию боевого столкновения гораздо западнее", – сказал Жмайло.

Он добавил, что потом, когда эта ложь раскрывается, меняют командиров, очень часто ставят их заместителей, которые видели публичное наказание, которое произошло с их предшественниками. Тогда они начинают еще активнее перемалывать "мясо".

По словам Жмайло, украинская армия проводит зачистку в серой зоне.

"У нас есть большая кольцевая зона в 15-20 километров. Туда просачиваются россияне – пробегают, где-то заседают по норам, по домам, по подвалам в надежде, что к ним придет подкрепление и они смогут продолжить штурмовые действия. Эти группы единичные. Они атакуют по 1-2-3 человека, пытаясь пройти зону, потому что там их много гибнет. Поэтому наши силы решили этим воспользоваться, имея, в частности, Starlink", - отметил директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Что касается весеннего наступления врага, то все будет зависеть, по мнению Жмайла, от того, насколько быстро россиянам удастся восстановить свои возможности.

"Зимний период, неблагоприятные погодные условия, сильные морозы, отключение Starlink – все это повлияло на активность российских войск вдоль линии боевого столкновения", – считает он.

По его мнению, если Силам обороны Украины удастся довести потери противника до 50 тысяч в месяц, тогда есть шанс выстоять.

Отключение Starlink для РФ: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин поделился, что российские оккупанты стали меньше атаковать дронами-камикадзе на Запорожском направлении после отключения терминалов Starlink. Волошин отметил, что у врага также возникли определенные проблемы с коммуникацией и управлением пехотными штурмами. В то же время, по его данным, противник уже нашел какие-то альтернативные средства и продолжает более активно штурмовать, несмотря на наличие до сих пор определенных проблем. В частности, по словам Волошина, у врага были случаи "френдли файер", то есть ударов по своим.

Также мы писали, что командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко подтвердил, что Россия разворачивает Wi-Fi мосты, прокладывает оптоволоконные линии и устанавливает LTE-вышки, чтобы восстановить управление войсками. Однако, по его словам, Украина уже работает над альтернативными каналами связи, чтобы защитить свои войска от подобных угроз. Федоренко заявил, что враг оказывает давление на граждан Украины, чьи родственники находятся в плену или на оккупированных территориях, чтобы получить доступ к "Старлинкам". Он советует в таких случаях обращаться в СБУ.

Вас также могут заинтересовать новости: