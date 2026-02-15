Деревья разработали 'химический язык' для тайной коммуникации: как он работает

Общение необходимо деревьям для самозащиты от вредителей и болезней.

Деревья только на первый взгляд кажутся молчаливыми и неживыми, а на самом деле у них есть определенный вид коммуникации и защитные механизмы. Например, деревья могут распознать, когда их кто-то ест, пишет Discover Wild Life.

Деревья развили удивительные способности, чтобы распознавать нападения жуков и гусениц, прокалывание и сосание листьев насекомыми, акустические вибрации кузнечиков, слюну оленей, микробы, оставленные различными животными. Деревья в Африке даже могут распознавать сигналы стресса, излучаемые соседними деревьями, которые обгрызают жирафы.

Многие деревья реагируют на нападения, вырабатывая больше невкусных химических веществ или выращивая более твердые листья. Дубы, например, вырабатывают больше танинов и фенольных соединений после интенсивных нашествий гусениц.

Сосны, вязы, акации и многие другие виды выделяют тревожные газы, которые привлекают хищников, таких как паразитические осы, чтобы они атаковали насекомых, которые едят листья.

Некоторые виды сосен делятся информацией о заражении горными сосновыми жуками с соседними соснами, и эти деревья реагируют, усиливая собственную химическую защиту. Однако климатический стресс может ослабить такую устойчивость. Исследования показывают, что алеппские сосны на 75 процентов хуже реагируют на атаку соснового долгоносика во время засухи.

Что могут рассказать кольца деревьев

Напомним, что кольца прироста, видимые на срезной древесине, обозначают сезонно чередующиеся фазы быстрого (лето) и медленного (зима) роста, характеризующие развитие деревьев.

С помощью тщательного подсчета можно оценить не только возраст дерева на момент его спиливания, но и сезон, в который произошла вырубка, и присутствовали ли какие-либо болезни.

Поскольку условия выращивания меняются из года в год, кольца неоднородны. Записи хороших (широкое кольцо) и медленных (узкое кольцо) лет читаются как штрих-код, и поскольку деревья в определенной местности подвергаются воздействию примерно одинакового климата, они будут показывать подобный "код" в течение одного и того же периода.

Анализируя кольца роста деревьев (что известно как дендрохронология), эксперты могут датировать древесину еще долго после того, как ее срубили, и определить максимально возможный возраст деревянных конструкций и артефактов.

