Венгрия и Словакия просят Хорватию разрешить транспорт нефти из РФ в обход Украины

Транзит нефти по трубопроводу "Дружба", который проходит через Украину, был остановлен в январе из-за атаки России.

Венгрия обратилась к Хорватии с просьбой разрешить транспортировку российской нефти через Адриатический трубопровод, поскольку ключевой маршрут через Украину остается заблокированным, сообщает Bloomberg.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил в воскресенье, 15 февраля, что его страна совместно с министром экономики Словакии Денисой Саковой направили соответствующее письмо правительству Хорватии в Загреб.

"Мы просим Хорватию обеспечить транспортировку российской нефти в Венгрию и Словакию через нефтепровод Adria, ведь наше санкционное исключение позволяет импорт российской нефти морем в случае перебоев с трубопроводными поставками", - написал Сийярто.

Видео дня

Он подчеркнул, что энергетическая безопасность государства никогда не должна становиться идеологическим вопросом.

Глава МИД Венгрии написал, что его страна ожидает, что Хорватия, в отличие от Украины, не будет ставить под угрозу надежность поставок нефти в Венгрию и Словакию из политических мотивов.

Издание отмечает, что транзит нефти по трубопроводу "Дружба", который проходит через Украину, был остановлен в конце прошлого месяца на фоне масштабных атак России на энергетическую инфраструктуру Украины.

Добавляется, что Будапешт зависит от трубопровода "Дружба", соединяющего Венгрию с Россией через охваченную войной Украину, для большей части своих нефтяных потоков.

В публикации говорится, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который остается сторонником закупки российских энергоносителей для своей страны, не имеющей выхода к морю, часто вступает в споры с соседней Хорватией по поводу пропускной способности Адриатического газопровода.

Издание предполагает, что энергетическая политика также будет обсуждаться во время переговоров Орбана с госсекретарем США Марко Рубио в Будапеште в понедельник, 16 февраля.

Подчеркивается, что Орбан нашел союзника в лице своего словацкого коллеги Роберта Фицо, который в воскресенье, 15 февраля, поддержал его мнение о том, что Украина использует трубопровод "Дружба" как политический рычаг, что отрицают официальные лица в Киеве.

Российские энергоносители в Европе: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига посоветовал Венгрии открыть глаза в связи с целенаправленным российским ударом по нефтепроводу "Дружба". Сибига показал фото последствий российского удара по нефтепроводу 27 января текущего года, который привел к остановке транзита нефти. Он добавил, что Украине известно о планах Венгрии снова пожаловаться на проблемы с транзитом российской нефти через нефтепровод "Дружба". В связи с этим, Сибига посоветовал Венгрии обратиться к своим "друзьям" в Москве.

Также мы писали, что государственный секретарь США Марко Рубио подтвердил о своих намерениях во время визита в Европу обсудить с Венгрией и Словакией необходимость прекращения закупок энергоресурсов в России. При этом, госсекретарь США не стал предоставлять подробности, что именно он будет говорить лидерам этих стран на встрече. Рубио охарактеризовал Венгрию и Словакию как страны, которые "очень тесно сотрудничают с Соединенными Штатами". Он добавил, что его визит является "хорошей возможностью посетить государства, в которых он ранее не бывал".

