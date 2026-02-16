Почему глаза у кошек светятся в темноте: ученые дали объяснение

Примечательно, что не только кошки, но и некоторые другие животные обладают такой особенностью.

Все глаза, включая ваши, имеют сетчатку. Сетчатка – это тонкий слой в задней части глаза, который поглощает свет и преобразует его в сигналы, которые может понять ваш мозг. За сетчаткой кота находится зеркальный слой, который называется тапетум люцидум. Издание Popular Science отмечает, что у людей такого слоя нет.

В статье отмечается, что когда свет попадает в человеческий глаз и не поглощается сетчаткой, он не используется. Но в глазу кошки свет, который проходит через сетчатку, не поглощаясь, попадает на тапетум люцидум, который отражает его обратно через сетчатку.

Издание объясняет, что это дает сетчатке второй шанс уловить свет. Сияние, которое вы видите в глазах кошек ночью, на самом деле является светом, отражающимся от тапетум люцидум.

Примечательно, что благодаря этой особенности кошки обладают значительно лучшей светочувствительностью, чем люди. Это означает, что их глаза могут улавливать даже малейшее количество света.

"Они могут видеть в таком тусклом свете, который для нас выглядит как полная темнота – это очень полезная способность для животных, которые много охотятся ночью", – отмечается в публикации.

Стоит знать, что не только кошки имеют тапетум люцидум. К таким животным относятся также коровы, овцы, козы и лошади. Предполагается, что это для того, чтобы они могли замечать хищников в тусклом свете.

Кроме того, рыбы, дельфины и киты полагаются на него, чтобы видеть в темной, мутной воде.

Издание указало, что белки, свиньи и большинство приматов, включая людей, не имеют тапетум люцидум, поскольку они активны днем и не нуждаются в ночном зрении.

Также в статье говорится, что большинство собак имеют тапетум люцидум, но иногда его нет у собак с голубыми глазами и небольших домашних пород.

В ярком дневном свете зрачки кошек сужаются до тонких вертикальных щелей, чтобы блокировать лишний свет и защищать чувствительную сетчатку глаза. Издание объясняет, что вертикальная форма также заостряет контуры объектов, помогая кошкам оценивать расстояние с невероятной точностью – это важный навык при преследовании и засаде на добычу.

Примечательно, что профессор электротехники в Корейском институте передовых наук и технологий Янг Мин Сонг недавно разработал камеру, вдохновленную глазами кошек.

"Глаза кошек давно меня завораживают, особенно их способность четко видеть в чрезвычайно широком диапазоне освещения – от яркого дневного света до почти полной темноты", – поделился Сонг в интервью журналу Popular Science.

В материале объясняется, что именно тапетум люцидум изначально вдохновил Сонга на идею создать камеру с отражающим слоем для улучшения качества фотографий и видео, снятых в условиях низкой освещенности.

Как и ожидал Сонг, камера продемонстрировала повышенную чувствительность в условиях слабого освещения благодаря искусственному отражателю, вдохновленному тапетум люцидум.

