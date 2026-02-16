Странное пятно на спутниковом снимке может раскрыть самую большую загадку XX века

Почти 90 лет мир не знает, куда исчезла самая известная летчица в истории.

Амелия Эрхарт – легендарный американский авиатор, пионер авиации. Она стала первой женщиной, которая в 1932 году самостоятельно пересекла Атлантический океан на самолете. Ее исчезновение 2 июля 1937 года во время попытки облететь Землю вокруг экватора стало одной из величайших загадок XX века.

Как пишет DailyGalaxy, в этом году две независимые команды проверят свои гипотезы на основе реальных находок. Первая – лагуна на острове Никумароро (государство Кирибати), где спутниковые и аэрофотоснимки фиксируют подозрительный объект с конца 1930-х годов. Вторая – глубины вблизи острова Хоуленд, куда Эрхарт должна была прилететь для дозаправки.

Объект Тарая

История первого объекта, известного как "Объект Тарая", началась в августе 2020 года. Тогда ветеран ВМС США Майк Эшмор, сидя дома в Калифорнии, просматривал снимки Apple Maps и заметил странный объект на северном берегу внутренней лагуны безлюдного острова Никумароро. Эшмор опубликовал скриншоты на форуме Международной группы по восстановлению исторической авиации (TIGHAR). Обсуждение разгорелось: объект виден на снимках 2016, 2017 и 2018 годов, но он исчез в июле 2020-го, вероятно, из-за шторма, который смыл объект в воду.

Основатель TIGHAR Рик Гиллеспи отреагировал в тот же день. Он проверил снимки и отметил: каждую неделю кто-то "находит" обломки самолета Амелии Эрхарт на Google Earth, но это обычно обломки случайного судна или просто визуальные иллюзии. На этот раз объект казался реальным, хотя Гиллеспи предположил, что это панданусовое дерево. Однако вес гипотезе о самолете Эрхарт придает то, что на старых аэрофотоснимках ВМС США 1938 года в том же месте есть темное пятно. Во время предыдущей экспедиции на Никумароро Гиллеспи осматривал место, но ничего похожего на обломки не нашел.

Археолог Рик Петтигрю из Института археологического наследия пришел к другому выводу. Проверив аэрофотоснимки 1938 года, он заявил CNN: "С доказательствами, которые у нас есть, грех не поехать и не проверить". Петтигрю возглавит экспедицию вместе с Университетом Пердью, где когда-то преподавала Эрхарт. 28 июля 2026 года команда с тремя представителями Пердью отправится на пять дней. Используют сонар, магнитометры и гидравлический драг для обследования лагуны.

В пользу теории Никумароро свидетельствуют некоторые материальные артефакты, найденные на острове во время предыдущих экспедиций: зеркало для пудреницы, как у Эрхарт; банки от крема против веснушек (она комплексовала из-за них); фрагменты косметики; сломанный нож; бутылка с патентом 1933 года; деревянная коробка от секстанта. В 1940 году на острове нашли кости, которые сначала признали мужскими, но потом они были утеряны. Современный анализ показал, что кости вроде бы соответствовали женщине телосложения Эрхарт. Гиллеспи верит, что Эрхарт некоторое время жила на острове после катастрофы.

Вторая экспедиция

Вторая группа исследователей скептически относится к объекту на спутниковых снимках. Эти исследователи планируют проверить теорию, основанную на анализе радиоданных 1937 года, когда исчез самолет Эрхарт.

Незадолго до исчезновения летчица связывалась с катером Береговой охраны США у острова Хоуленд. Архивные данные фиксируют, что Эрхарт летела на высоте 305 метров и оценила расстояние до острова в 322 км, прежде чем исчезла.

Президент исследовательской группы Nauticos Дэйв Джордан реконструировал оборудование 1937 года и провел тестовые полеты в 2020 году на похожем самолете. Анализ дал наиболее точную позицию: не к северу или северо-западу от Хоуленда, где искали раньше, а в другой зоне. В 2026 году спустят четыре автономных подводных аппарата с боковым сканирующим сонаром, чтобы поискать обломки самолета в новом месте.

Другие загадки, требующие ответа

Как писал УНИАН, даже при современном уровне технологий и знаний остаются значительные исторические загадки, которые наука пока не может объяснить. Среди них неизвестное место захоронения Клеопатры и Александра Македонского, исчезнувшая колония Роанок в Америке, масштабные цивилизации в Амазонии и Индии, гигантские геоглифы Наска и сложный астрономический механизм из Антикитер.

