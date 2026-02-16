Избавиться от ненужных вещей может помочь метод четырех коробок: как он работает

Все, что нужно, – это немного времени, таймер и четыре коробки.

Существует множество стратегий избавления от хлама. Одну из них, а именно метод уборки с помощью четырех коробок, опробовала автор сайта Good Housekeeping Алисса Готьери.

Метод расхламления с помощью четырех коробок – это простой подход, который предполагает маркировку четырех коробок и принятие решений о судьбе ваших вещей. Каждый предмет следует оценить и поместить в одну из этих четырех коробок:

Коробка "Сохранить". Это функциональные предметы, предметы, которые часто используются, или те, которые имеют большую ценность.

Это функциональные предметы, предметы, которые часто используются, или те, которые имеют большую ценность. Коробка "Мусор". Сюда попадают предметы, которые не подлежат ремонту или не имеют ценности для других людей, такие как просроченные вещи, устаревшие технологии и старые документы.

Сюда попадают предметы, которые не подлежат ремонту или не имеют ценности для других людей, такие как просроченные вещи, устаревшие технологии и старые документы. Коробка для пожертвований. Предназначена для ненужных или лишних вещей, которые могут иметь ценность для других. Например, туда можно положить книги, кружки или одежду. Вещи, которые находятся в хорошем состоянии или никогда не использовались, можно пожертвовать местному секонд-хенду или благотворительной организации.

Предназначена для ненужных или лишних вещей, которые могут иметь ценность для других. Например, туда можно положить книги, кружки или одежду. Вещи, которые находятся в хорошем состоянии или никогда не использовались, можно пожертвовать местному секонд-хенду или благотворительной организации. Коробка для хранения. Это коробка для вещей, которые можно отправить на хранение в дальний ящик. А также для тех, которые впоследствии могут отправиться в коробку для пожертвований.

Автор, которая опробовала технику на собственной спальне, пишет, что метод вполне можно применить на практике. Особенно он подходит жителям маленьких квартир. Преимуществом метода является то, что он обеспечивает структуру и быстрое принятие решений, что может уменьшить эмоциональную перегрузку. Ограничение вариантов помогает людям эффективно перемещаться по пространству, не застревая в перфекционизме или сентиментальности.

Видео дня

Как начать расхламление по методу четырех коробок:

Начните с одного места. Выберите один ящик, полку или часть комнаты. Например, комод в спальне, а затем место под кроватью.

Установите таймер на 15-30 минут, это поможет сосредоточиться и предотвратить выгорание.

Будьте честны с собой. Если вы не пользовались какой-то вещью или не любили ее в течение последнего года, возможно, пришло время ее пожертвовать или выбросить.

Четко подпишите коробки. Можно для этого использовать перманентный маркер.

Не оставляйте заполненные коробки валяться без дела. После того, как вы все сложили в коробки, работа еще не завершена. Обязательно вынесите коробки для пожертвований и мусор из дома.

Автор назвала этот метод простым и безстрессовым. Его преимущество в том, что процесс легко реализовать. Например, разгрузить комод в спальне ей удалось за 15 минут и при этом нашлось гораздо больше вещей, которые можно выбросить или пожертвовать, чем она ожидала.

Как упростить уборку в квартире

Если вы хотите тратить на уборку как можно меньше времени, то придерживайтесь определенных правил и плана уборки. Если следовать прописанному плану, то это сэкономит время и усилия, а квартира будет сиять чистотой.

Вас также могут заинтересовать новости: