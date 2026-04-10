Графики отключений 11 апреля: когда не будет света в субботу

В "Укрэнерго" сообщили о возможности введения мер по ограничению потребления.

В субботу, 11 апреля, во всех регионах Украины будут применяться меры по ограничению потребления как для промышленности, так и для бытовых потребителей. Об этом сообщает "Укрэнерго".

Однако отключения будут происходить исключительно в утренние часы. Так, графики ограничения мощности будут применяться для промышленности с 5 до 8 часов утра. Для всех категорий гражданских потребителей ограничения будут действовать на час меньше – с 6:00 до 8:00, когда могут быть применены графики почасовых отключений.

Ограничение подачи электроэнергии является прямым следствием предыдущих ракетно-дроновых атак российских оккупантов на энергетическую инфраструктуру Украины. Аварийно-восстановительные работы на объектах продолжаются.

При этом в "Укрэнерго" предупреждают, что в случае форс-мажорных обстоятельств ситуация в энергосистеме может оперативно меняться. Для уточнения актуальной информации следует обращаться к официальным сайтам облэнерго.

Российские оккупанты не прекращают попыток оставить украинцев без света. Накануне, 9 апреля, враг нанес очередной удар по энергоструктуре, в результате чего без электричества остались жители семи областей.

В ночь на пятницу, 10 апреля, враг атаковал Одесскую область. Из-за массированного налета БПЛА, который длился несколько часов подряд, пострадала "Украинская Венеция", городок Вилково. Повреждения, в частности, понесла и портовая инфраструктура Большой Одессы.

