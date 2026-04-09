Россия и непогода оставили без света жителей семи областей: где хуже всего со светом

Российская Федерация атаковала энергетическую инфраструктуру в отдельных регионах Украины. В результате боевых действий и обстрелов объектов часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской и Харьковской областях временно остаются без света, сообщает Министерство энергетики.
"Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы ведутся круглосуточно", – говорится в сообщении.
В энергетическом ведомстве добавляют, что из-за непогоды без света остаются потребители в Киевской области. Ремонтные бригады работают над восстановлением электроснабжения.
В Минэнерго напомнили, что сегодня с 07:00 до 22:00 во всех регионах Украины применяются графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а с 07:00 до 23:00 – графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
Энергетики также призвали украинцев, по возможности, экономно использовать электроэнергию в течение суток.
"Это помогает снизить нагрузку на систему", – пояснили в Минэнерго.
Удары РФ по энергетике Украины – последние новости
Россия продолжает систематически атаковать украинскую энергетику. 7 апреля после атаки врага на энергетическую инфраструктуру часть жителей восьми областей Украины временно остались без света.
Впрочем, не только вражеские обстрелы заставляют энергетиков отключать свет украинцам и ужесточать ограничения для промышленности. Как отметил энергетический эксперт Геннадий Рябцев, отключения света вернулись из-за сокращения импорта электроэнергии, облачной погоды на фоне ремонтной кампании на энергоблоках АЭС.