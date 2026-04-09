В Украине в пятницу будут отключать свет: кто останется без электричества

Причиной введения ограничений являются последствия российских ракетно-дроновых атак на объекты энергетики.

В пятницу, 10 апреля, во всех регионах Украины в течение суток будут применяться графики ограничения мощности для промышленности и графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, сообщили в НЭК "Укрэнерго".

"Причина введения ограничений последствия предыдущих российских ракетно-дроновых атак на энергосистему", говорится в сообщении.

При этом энергетики отметили, что ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по своему адресу можно узнать на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

В "Укрэнерго" также призвали экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется по графику.

Графики отключений света - Сумская область

В "Сумыоблэнерго" сообщили, что завтра, 10 апреля, будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доведенными командой из НЭК "Укрэнерго". Для четырех очередей потребителей (1.2, 2.1, 2.2 и 5.2) свет будут отключать два раза. В то же время в очереди 3.1 электроэнергию будут отключать три раза в сутки. В остальных очередях свет будут отключать один раз в сутки.

Как писал УНИАН, враг продолжает систематически наносить ущерб украинской энергетике. 9 апреля Российская Федерация атаковала энергетическую инфраструктуру в отдельных регионах Украины. В Минэнерго сообщили, что в результате боевых действий и обстрелов объектов часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской и Харьковской областях временно остались без света.

Однако не только обстрелы россиян вынуждают энергетиков отключать свет украинцам и ужесточать ограничения для промышленности. Энергетический эксперт Геннадий Рябцев сообщал, что отключения света вернулись из-за сокращения импорта электроэнергии, облачной погоды на фоне ремонтной кампании на энергоблоках АЭС.

Первый вице-премьер-министр и министр энергетики Украины также заявил, что следующая зима будет проходить в таких же сложных условиях, как и нынешняя.

