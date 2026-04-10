Россия массированно ударила по Одесской области: без света осталась 'Украинская Венеция'

В результате попадания в инфраструктурный объект начался масштабный пожар.

Ночью 10 апреля российская армия массированно атаковала Одессу и Одесскую область большим количеством ударных дронов – пострадали несколько населенных пунктов, в том числе Вилково, известное как "Украинская Венеция". Об атаке, которая длилась много часов, сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

"Ночью Одесская область вновь подверглась массированной атаке вражеских БПЛА по энергетической и портовой инфраструктуре. Повреждения привели к сбоям в электроснабжении. Также были повреждены пустые резервуары и оборудование порта", – рассказал чиновник.

По его словам, обошлось без пострадавших. Возникшие пожары локализованы. На местах работают все экстренные службы, продолжается фиксация последствий и их ликвидация.

Видео дня

По словам главы Одесской МВА Сергея Лысака, почти всю ночь враг атаковал Одессу беспилотниками. Благодаря Силам обороны жилая застройка осталась невредимой, в то же время зафиксированы повреждения объекта инфраструктуры.

Также о воздушном нападении на Измаильский район сообщила райгосадминистрация.

"Сегодня ночью пострадала Вилковская община. Атакована энергетическая инфраструктура. Сейчас община без энергоснабжения. Энергетики работают над его восстановлением".

Отмечается, что вся критическая инфраструктура работает от генераторов.

По данным пресс-службы регионального главка ГСЧС, массированная атака оккупантов вызвала масштабный пожар на объекте критической инфраструктуры. Для ликвидации последствий ГСЧС привлекли 20 единиц техники и более 80 спасателей.

Напомним, Вилково – город в Измаильском районе Одесской области, расположенный в дельте Дуная, на крайнем юго-западе Украины. Это последний населенный пункт на берегах реки перед ее впадением в Черное море. Город также известен под названием "Украинская Венеция" благодаря многочисленным каналам (местные жители называют их эриками), прорытым вдоль улиц. Поэтому лодка здесь является привычным средством передвижения.

Российские атаки по Одесской области

Как писал УНИАН, в ночь на 8 апреля российская армия массированно атаковала дронами юг Одесской области, повреждена гражданская и портовая инфраструктура. В результате ударов частично разрушены складское здание и хозяйственное помещение. Из-за попаданий вспыхнули пожары на территории порта и в складских помещениях. Под ударами оказался, в частности, город Измаил.

Ночью 6 апреля россияне нанесли массированный удар дронами по Одессе. Погибли трое гражданских, в том числе – маленькая девочка. По меньшей мере 16 человек получили ранения, среди них дети, в частности младенец и беременная женщина. У пострадавших – осколочные ранения, ожоги, травмы, отравление продуктами горения.

