Премьер-министр этой страны утверждает, что решение ЕС об отказе от российского газа наносит большой вред Словакии.

Словакия изучает возможность подачи иска против ЕС из-за планов полностью прекратить импорт российского газа на территорию блока. Об этом сообщает Euractiv.

Отмечается, что задание провести соответствующую подготовку от премьер-министра Роберта Фицо получили министры экономики и иностранных дел Словакии.

"Это решение наносит нам огромный вред, и вы знаете, что мы за него не голосовали. Мы также хотим изучить обязательства, подписанные Европейской Комиссией, которые должны помочь Словакии хотя бы каким-то образом, и мы хотим знать, как эти обязательства выполняются", - цитирует Фицо издание.

Авторы публикации отмечают, что Словакия остается сильно зависимой от российского газа и, в отличие от многих других государств ЕС, в последние годы мало что сделала для уменьшения этой зависимости.

Кроме того журналисты напоминают, что в июле Фицо заблокировал 18-й пакет санкций ЕС против России на несколько недель, назвав предложение прекратить импорт российского газа до 1 января 2028 года "идиотским".

Он снял свое вето после того, как президент Комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила гарантии, включая поддержку диверсификации энергетики, ускоренное одобрение государственной помощи и создание рабочей группы для руководства переходом Словакии.

Тогда критики со стороны словацкой оппозиции утверждали, что Фицо на самом деле не договорился с Комиссией о чем-то существенном вне обычных рамок.

Фицо также поставил под сомнение план ЕС по использованию замороженных российских активов для помощи Украине, предупреждая о "правовой неопределенности" и возможных конфискациях в ответ.

Фицо против Украины

Как сообщалось ранее, словацкий премьер хвастался, что не даст на оборону Украины ни цента.

"Какое бы решение не было принято [на уровне ЕС], я хочу, чтобы мы в Словакии четко это понимали. Правительство, которое я возглавляю, никогда, я подчеркиваю, никогда, не подпишет ни одной гарантии кредита для Украины на военные расходы. Мы также не потратим ни одного цента из собственного государственного бюджета на такие цели", - заявил Фицо, добавив, что Словакия готова помочь Украине в гуманитарных вопросах.

