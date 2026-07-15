Украинские дроны остановили работу одного из крупнейших нефтехимических заводов в РФ, - Reuters

Ремонт может длиться несколько недель или даже месяцев.

Один из крупнейших в России нефтехимических комплексов "Салават" во вторник приостановил работу после атаки украинских дронов, пишет Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

Местный губернатор подтвердил факт атаки, но отметил, что "комплекс вернется к нормальному объему производства в течение нескольких дней". В то же время источники агентства отметили, что ремонт может затянуться на несколько недель или даже месяцев.

Отмечается, что обе установки первичной переработки были повреждены и остановлены, а также были повреждены некоторые установки вторичной переработки и другое оборудование.

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Речь идет об установке дистилляции сырой нефти CDU-6 мощностью 17 140 тонн в сутки и CDU-4, способной перерабатывать 11 430 тонн нефти и газового конденсата в сутки.

Предприятие в Салавате производит бензин, дизельное топливо, керосин и другие нефтепродукты, а также сжиженные газы, бутиловые спирты, полиэтилен, полистирол и аммиак.

По данным отраслевых источников, в 2024 году завод переработал 7,2 млн тонн нефти, что составило около 2,7 % от общего объема переработки в России. За тот же период предприятие произвело 2,5 млн тонн дизельного топлива, 1,5 млн тонн бензина и 700 000 тонн мазута.

Украинские атаки дронов – последние новости

В ночь на 14 июля дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) "Газпромнефтехим Салават" в городе Салават (Башкортостан). Очевидцы сообщали, что в городе раздалась серия взрывов. На фото и видео, опубликованных в сети, были видны столбы дыма, поднимавшиеся над НПЗ.

14 июля в Силах специальных операций ВСУ заявили, что украинские защитники успешно поразили один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов России в городе Салават. Тогда сообщалось, что в этом году этот нефтехимический комплекс ещё не подвергался атакам со стороны Украины.

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