Били баллистикой и дронами: россияне атаковали объекты 'Нафтогаза' в двух областях

За последние два дня противник нанес удары четырьмя баллистическими ракетами и дронами.

Враг совершил массированные атаки на производственные объекты Группы "Нафтогаз" в Полтавской и Харьковской областях. Об этом в Facebook сообщил председатель правления "Нафтогаза" Сергей Корецкий.

По его словам, за последние два дня враг нанес удары как минимум четырьмя баллистическими ракетами, в том числе с кассетной боевой частью, а также дронами.

"Во время перевозки работников одного из производственных объектов был поврежден вахтовый автобус. К счастью, люди не пострадали", – отметил Корецкий.

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Он добавил, что зафиксированы разрушения, в настоящее время продолжается оценка последствий атаки.

Удары РФ по энергетике Украины – последние новости

Россия систематически атакует дронами и ракетами объекты НАК "Нафтогаз Украины". В ночь на 2 июня враг массированно атаковал ракетами и дронами один из ключевых объектов группы "Нафтогаз" в Харьковской области. Тогда россияне нанесли комбинированный удар: сначала по объекту били дронами, примерно через час последовал повторный удар – уже ракетами.

29 мая Россия в течение суток атаковала дронами нефтегазовую инфраструктуру в Харьковской и Сумской областях.

18 мая РФ атаковала дронами объекты критической инфраструктуры НАК "Нафтогаз Украины" в Днепропетровской области. В результате атаки, в частности, пострадали две сотрудницы заправки сети "Укрнафта", а сама заправка была уничтожена.

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