Оптовые цены на бензин РФ порой превышают тысячу евро за тонну.

Биржевые цены на бензин в России на фоне атак украинских беспилотников продолжили рост, а стоимость топлива марки Аи-92 обновила исторический максимум, сообщает Moscow Times.

По итогам 16 сентября стоимость бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже, подорожала почти на 2%, до 73 144 рублей за тонну, обновив исторический максимум. Издание отмечает, что с начала 2025 года бензин марки Аи-92 подорожал на 43%.

Стоимость Аи-95 прибавила 0,9% за прошедший день и достигла 79 410 рублей за тонну, но осталась ниже исторического максимума - 82382 рубля за тонну.

Впрочем это может быть далеко не предел для стоимости топлива в России. По данным источника российского издания "Коммерсантъ", бензин с доставкой бензовозами мелким оптом стоит уже 90-100 тысяч рублей за тонну. То есть с учетом текущего курса рубля к европейской валюте, оптовая стоимость топлива превышает тысячу евро за тонну.

По словам собеседника издания, такое превышение над биржевыми ценами вызвано региональным дефицитом топлива и длительными сроками отгрузки по сделкам на бирже.

Отмечается, что аналогичная ситуация сложилась с дизельным топливом, что, в свою очередь, рано или поздно приведет к росту ценников и на этот вид топлива на российских АЗС.

Удары по НПЗ России - главные новости

Украина систематически атакует российские НПЗ, что привело к дефициту бензина в РФ. В частности 14 сентября украинские "птички" атаковали один из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов в городе Кириши Ленинградской области. В результате атаки была остановлена ключевая технологическая установка, которая обеспечивала 40% мощностей предприятия.

12 сентября украинские дроны посетили со взрывным "проинспектировали" город Уфа в Башкортостане. По предварительным данным, в результате взрывов значительные повреждения получила, в частности, вакуумная колонна первичной переработки нефти.

На фоне атак украинских беспилотников, биржевая стоимость российского бензина периодически обновляет исторические максимумы.

