Экспорт дизеля будет разрешен только производителям топлива, то есть нефтяным компаниям.

Российская Федерация продлит запрет на экспорт бензина до конца года и ограничит вывоз дизельного топлива за границу на аналогичный срок, сообщил журналистам вице-премьер российского правительства Александр Новак, передает Интерфакс.

"Да, есть решение. Мы продлим в ближайшее время запрет на экспорт бензина до конца года, а также будет введен запрет на экспорт дизтоплива для непроизводителей - тоже до конца года", - отметил чиновник.

Новак уточнил, что экспорт бензина будет разрешен только в рамках поставок топлива по межправительственным соглашениям.

Из-за ударов украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам экспорт дизеля из России в сентябре приблизился к самому низкому уровню за последние пять лет.

По России шагает бензиновый кризис, который медленно набирает обороты, а биржевые цены на топливо обновляют исторические максимумы.

По состоянию на середину сентября, дефицит топлива наблюдался в более чем 10 регионах Российской Федерации, а часть заправок оказалась на грани закрытия.

Проблемы с топливом почувствовали и во временно оккупированном Крыму. 24 сентября стало известно, что на украинском полуострове исчез бензин, а часть заправок закрывается.

