Напомним, UPG была значительным дистрибьютором беларуского топлива в Украине.

Журналисты узнали, что сеть АЗК UPG, которая де-факто принадлежит беларускому олигарху Николаю Воробью и сыну Александра Лукашенко Виктору, вышла на польский рынок. Об этом сообщает "Обозреватель", ссылаясь на информацию из собственных источников.

Как говорится в расследовании журналистов, компания позиционирует себя как украинская, но все это для обхода санкций ЕС. Так, по информации издания Enkorr компания UPG уже "вынырнула" на польских терминалах. В частности, сообщается, что финансовый директор UPG Инна Яценко стала председателем правления польского предприятия Baltchem SA Zakłady Chemiczn, а совладелец Виктория Петренко вошла в совет директоров.

"Прежде чем стать частью украинского бизнеса и "перекраситься" в UPG, компания входила в орбиту беларуского олигарха Николая Воробья. Сейчас, по нашим данным, за ней стоит и руководит Николай Воробей, он также является бизнес-партнером старшего сына Лукашенко Виктора", — пишет "Обозреватель".

Видео дня

Как сообщает Puls Biznesu в декабре прошлого года инвестиционный фонд Warsaw Equity Group объявил, что продал 100% акций Baltchem SA Zakłady Chemiczne. Одним из покупателей оказался Ян Бобрек, предположительно сын Яна Эдварда Бобрека, топливного бизнесмена из Щецина. Издание поясняет, что сегодня сын управляет компаниями Oktan Energy и Arcturus, основанным его отцом. Но, добавляют журналисты, UPG эту информацию опровергли и отрицали любые инвестиции в Польшу.

Напомним, UPG была значительным дистрибьютором беларуского топлива в Украине, и эти связи не вызывают энтузиазма у представителей польского топливного рынка.

Отметим, что беларуский бизнесмен Николай Воробей считается главным нефтяным "кошельком" Александра Лукашенко, за что попал под санкции ЕС 17 декабря 2020 года.

Вас также могут заинтересовать новости: