По данным СМИ, Козак 24 февраля на самолете Embraer 650 с бортовым номером ОЕ-ITA, которым пользуется белорусский олигарх Николай Воробей, покинул территорию Украины.

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тарас Козак, которого вместе с коллегой по партии – кумом Путина Виктором Медведчуком подозревают в госизмене, 31 мая приобрел в Беларуси валюту на сумму 1340000 гривень, а также арендовал жилье за 1310000 гривень.

Об этом сообщает Obozrevatel, ссылаясь на декларацию Козака.

По данным СМИ, Козак 24 февраля на самолете Embraer 650 с бортовым номером ОЕ-ITA, которым пользуется белорусский олигарх Николай Воробей, покинул территорию Украины.

Воробья, который попал под санкции ЕС, считают приближенным к Александру Лукашенко.

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Дело Медведчука-Козака

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении депутатам от "ОПЗЖ" Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму. Им объявлено подозрение по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (о секретном военном подразделении ВСУ), проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием "Промінь".

12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса - государственная измена и нарушение законов и обычаев войны. Козак находится за пределами Украины.

13 мая суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета и другими процессуальными обязанностями, хотя обвинение настаивало на применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 грн.

20 мая Печерский райсуд Киева дал разрешение на задержание казака.

21 мая Киевский апелляционный суд оставил Медведчука под круглосуточным домашним арестом.

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Автор: Денис Прядко