Средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС выросла до 36,69 гривен за литр.

Средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС выросла на 1,15 – до 36,69 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

На станциях "Укргаздобыча" цена выросла на 3 грн, до 42 грн/л.

На станциях ОККО и WOG автогаз подорожал на 1 и 2 грн/л, до 36,99 и 37,98 грн/л соответственно.

На Shell и Mango цена на газ выросла на 0,72-1,50 грн/л до 39,70 и 38,99 грн/л.

Кроме того, на 0,5-2 грн/л подорожал автогаз в сетях "БРСМ-Нафта", "Автотранс", UPG и других.

Как сообщал УНИАН, в Украине в последнюю неделю апреля возник дефицит топлива на АЗС. С целью решить вопрос его дефицита 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.

Крупнейшие сети АЗС ввели ограничения на отпуск топлива в размере 10-15 литров для владельцев карт лояльности этих сетей, другие потребители могли заправлять автомобиль не более чем на 5-10 литров.

По состоянию на 16 мая в сетях АЗС средняя цена на бензин А-95 составляла 40,12 грн/л, дизтопливо - 43,25 грн/л.

17 мая правительство приостановило ценовое регулирование на топливном рынке. По оценкам Кабмина, после этого решение ожидаемые предельные цены на дизельное топливо будут не выше 58 грн за литр, а цены на бензин - не выше 52 грн за литр.

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