Изменение тарифов в энергетике требует прозрачного обоснования и оценки последствий для бизнеса, – эксперт

Прежде чем говорить о новых решениях, стоит оценить, насколько эффективными были предыдущие, считает он.

Планы по пересмотру тарифов на передачу и диспетчеризацию электроэнергии должны сопровождаться четким обоснованием и анализом результатов предыдущих тарифных решений. Такое мнение высказал посол украинского бизнеса, экономический эксперт Андрей Забловский, комментируя дискуссию вокруг возможной корректировки тарифов НЭК "Укрэнерго".

По его словам, бизнес традиционно готов воспринимать необходимые решения в энергетической сфере, однако ожидает прозрачного объяснения причин таких шагов и подтверждения их эффективности.

"Прежде чем говорить о новых решениях, стоит оценить, насколько эффективными были предыдущие. Удалось ли решить проблемы, которые стали основанием для прошлых пересмотров тарифов, и какие результаты получили все участники рынка", – отметил Забловский.

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Эксперт подчеркнул, что энергетический сектор следует рассматривать как единую систему, где любые изменения влияют не только на отдельных операторов, но и на бизнес, потребителей и экономику в целом. Именно поэтому, по его мнению, важно обеспечить баланс между потребностями энергетической отрасли и возможностями предприятий, работающих в условиях войны.

Особое внимание Забловский уделил вопросу доверия к решениям в сфере энергетики: по его словам, бизнес хочет быть уверенным, что дополнительные средства будут направлены на повышение устойчивости и надежности энергосистемы, а не только на покрытие накопившихся проблем.

"Бизнес не хочет быть инвестором неэффективных решений. Предприятия ожидают, что дополнительные ресурсы действительно помогут укрепить энергетическую систему и подготовить ее к новым вызовам", – подчеркнул он.

По его мнению, в преддверии нового отопительного сезона приоритетом должно оставаться повышение устойчивости энергосистемы к возможным атакам и обеспечение ее стабильной работы, а все решения по тарифной политике должны базироваться на прозрачных расчетах и понятных для бизнеса механизмах.

Ранее в Объединении предприятий Укрметаллургпром (УМП) также призвали НКРЭКУ пересмотреть повышение тарифа на передачу и диспетчерское управление электроэнергией: там заявили, что предложение о новых тарифах является экономически необоснованным и нанесет дополнительный удар по украинской промышленности в условиях войны.