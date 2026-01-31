Графики отключений света: когда будут подавать электричество 1 февраля

Энергосистема стабилизирована после масштабной аварии.

В воскресенье, 1 февраля, в Украине будут действовать плановые графики почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей и графики ограничения мощности для промышленников. Об этом сообщает пресс-служба компании "Укрэнерго".

В компании сообщили, что ситуация в энергосистеме Украины постепенно стабилизируется после масштабной каскадной аварии 31 января. "Почти все блоки атомных электростанций, которые вынужденно разгружались в результате утренней системной аварии, уже вышли на свою номинальную мощность. Процесс донагрузки АЭС продолжается", - говорится в сообщении.

Аварийные отключения, к которым оператор энергосистемы прибегнул днем в нескольких областях, уже отменены, и система вернулась к плановым графикам почасовых отключений. Однако в отдельных регионах остаются локальные отключения электроэнергии из-за обрывов распределительных линий электропередачи в результате намерзания льда. Особенно проблемной в этом плане стала Одесская область.

Видео дня

"Необходимость в экономном энергопотреблении пока сохраняется во всех регионах. Пожалуйста, пользуйтесь мощными бытовыми электроприборами только поочередно. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на период после 23:00", - добавили в "Укрэнерго".

График отключений света во Львовской области

Как сообщает компания "Львовоблэнерго", в воскресенье потребителей региона будут отключать от энергосистемы 1-2 раза в сутки. В зависимости от очереди без света потребителям придется сидеть по 3,5 - 7 часов.

Материал будет дополняться...

Ситуация в энергосистеме: последние новости

Как писал УНИАН, масштабная авария в украинской энергосистеме, которая привела к отключению по всей стране, скорее всего была вызвана неблагоприятными погодными условиями, в частности обледенением линий электропередач.

Как рассказал президент Владимир Зеленский, перестали работать две линии – между Румынией и Молдовой и на территории Украины. В то же время, по его словам, признаков внешнего вмешательства или кибератаки не обнаружено, хотя расследование продолжается.

Вас также могут заинтересовать новости: