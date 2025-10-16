Алексей Кучеренко отметил, что Украина из-за технических ограничений не может импортировать электроэнергию в необходимых объемах.

Введение экстренных отключений в почти всех регионах 15 октября вызвано дефицитом мощности в энергосистеме вследствие ударов России по энергообъектам. То есть объем произведенной электроэнергии был меньше объема ее потребления.

Об этом в эфире телеканала Novyny live заявил первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

"Дефицит мощности вызвали повреждения (энергообъектов, - УНИАН), которые были и добавились и добавляются каждый день. То есть, условно говоря, если в пятницу (10 октября, - УНИАН) после удара две киевских ТЭЦ отвалились на ноль, то есть они выдают ноль электричества. Одна (мощностью) 800 Мегаватт, а, другая - 540, то есть 1300 Мегаватт отвалилось из системы. А Киев и так дефицитный. Ему не хватает собственной генерации", - отметил Кучеренко.

Видео дня

Он добавил, что в результате прилета 15 октября по ТЭЦ, которая принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", "она на нуле", то есть прекратила производство электроэнергии.

К тому же, по словам нардепа, из-за отсутствия отопления в жилых домах, украинцы массово включают кондиционеры и обогреватели, чтобы согреться. При этом, Кучеренко отметил, что Украина из-за технических ограничений не может импортировать электроэнергию в необходимых объемах, а выработка электроэнергии солнечными электростанциями снизилась из-за погодных условий.

Удары РФ по энергосистеме Украины - последние новости

Россия осенью активизировала удары по украинской энергетике. Из-за этого на Черниговщине уже введен график почасовых отключений, который до сих пор не отменен.

В ночь на 10 октября РФ в очередной раз массированно атаковала Украину дронами и ракетами. В результате атаки без света осталась часть Киева. Аварийные отключения в этот же день, из-за атаки России, были введены в Киевской, Харьковской, Полтавской, Черниговской, Сумской областях.

Вечером 15 октября по команде "Укрэнерго" почти на всей территории Украины введены экстренные отключения. Как отметили в "Укрэнерго", причина введения ограничений - последствия предыдущих российских атак на энергетическую инфраструктуру.

16 октября в столице и ряде областей снова введены экстренные отключения.

Вас также могут заинтересовать новости: