Он подчеркнул, что это циничная и просчитанная атака на украинцев. Зеленский добавил, что ждет реакции мира на этот удар.

Ночью российские оккупанты ударили по Украине более 450 дронами и более 30 ракетами с целью лишить украинцев всего того, что обеспечивает нормальную жизнь.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в Telegram, реагируя на российскую атаку по Украине. Он подчеркнул, что это "циничная и просчитанная атака". "По состоянию на сейчас известно о более 20 пострадавших людях - всем оказывается помощь. К сожалению, в Запорожье в результате атаки погиб ребенок", - сообщил Зеленский.

По его словам, на многих объектах энергетической инфраструктуры продолжается ликвидация последствий вражеского удара. Он сказал, что в Киеве бригады работают над восстановлением электро- и водоснабжения.

Также есть обесточивание в Киевской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской областях, на Днепровщине. Восстанавливаются после атаки также Запорожье, Кировоградщина, Херсонщина.

"Именно гражданская, энергетическая инфраструктура - главная мишень российских ударов перед отопительным сезоном. Вместе мы можем защитить людей от этого террора. Нужны не пустые слова, а решительные действия - США, Европы, "семерки" - в реализации поставок систем противовоздушной обороны, в санкциях", - подчеркнул президент.

Ночная атака на Украину

Как сообщал УНИАН, Россия в ночь на 10 октября нанесла массированный удар по объектам энергоинфраструктуры Украины, в результате чего во многих областях имеются перебои со светом, введены графики отключений.

В Киеве нет электроэнергии в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском, Подольском, Святошинском районах.

В Днепропетровской области также начались аварийные отключения.

В Запорожье сообщается о гибели ребенка. Вследствие вражеских обстрелов зафиксировано повреждение объектов газовой инфраструктуры.

Также в Черкасской ОГА сообщили, что обломками сбитой ракеты повреждена многоэтажка в Каневе. Также в области в результате повреждения энергетического оборудования, с 8:45 частично применены аварийные отключения электроэнергии. В частности, по Драбовскому филиалу, Чернобаевскому филиалу, ВСП "Золотоношские энергетические сети", Каневскому филиалу.

